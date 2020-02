Minderjährige Flüchtlinge nach Deutschland lassen: Seebrücke demonstriert gegen Politik des Innenministers

Hannover

Unter dem Motto „#WirHabenPlatz“ zog am Samstag eine Demonstration für die Evakuierung von Flüchtlingen von den griechischen Inseln durch Hannovers Innenstadt. Laut Veranstalter Seebrücke Hannover hatten sich rund 250 Menschen zur Kundgebung am Kröpcke versammelt.

„Die Seebrücke ist eine transnationale Bewegung, die sich mit Menschen auf der Flucht und in Not solidarisiert“, erklärt Hilke Brandy von der hannoverschen Seebrücke. Die Demo fand dabei im Rahmen eines bundesweiten Aktionstages statt. Zentrale Forderung ist die sofortige Evakuierung der unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten aus den Lagern auf den griechischen Inseln: „Schon viel zu lange sitzen Kinder, Jugendliche, Erwachsene und ganze Familien in diesen überfüllten Lagern fest“, sagt Brandy. „Die Lebensbedingungen dort sind unmenschlich.“

Kaum sanitäre Infrastruktur, überfüllte Lager

So bieten die Lager kaum sanitäre Infrastruktur, die Essensversorgung ist ungenügend und Menschen müssen in bitterer Kälte ohne jeglichen Schutz im freien schlafen. Brandy: „Mehr als 40.000 Menschen werden in diesen überfüllten Lagern festgehalten. Darunter über 4000 unbegleitete Minderjährige.“

„Dutzende Kommunen und Bundesländer in ganz Deutschland stellen sich dieser Unmenschlichkeit entgegen und sagen: Wir haben Platz! Doch Innenminister Seehofer blockiert!“, so die Sprecherin der Seebrücke weiter. Mit der Demo wolle man den Widerstand des Bundesinnenministeriums brechen, damit Menschen aus den Lagern nach Deutschland evakuiert werden.

Von Simon Polreich