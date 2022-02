Millionenverluste: Klinikum Region Hannover rutscht immer tiefer in die roten Zahlen

Hannover

Das Regionsklinikum steckt offenbar in viel größeren Schwierigkeiten, als bisher bekannt. Für dieses Jahr plant die Geschäftsführung mit einem Defizit von 35 Millionen Euro, davon sollen sich allein 20 Millionen Euro im operativen Geschäft ansammeln, die restlichen 15 Millionen entstehen durch eingeplante, aber nicht vom Land übernommene Investitionen. Das geht aus einem Papier hervor, das am heutigen Mittwoch den Mitgliedern des Sozial- und Gesundheitsausschusses der Region vorgelegt werden soll. Das Thema wird im nichtöffentlichen Teil der Sitzung behandelt.

Laut der Sitzungsvorlage wird die Situation des Klinikums der Region Hannover (KRH) in den kommenden Jahren noch dramatischer. In der mittelfristigen Finanzplanung steigt das negative Ergebnis immer kräftiger an. Für das Jahr 2023 rechnet die Geschäftsführung mit einem Minus von 36 Millionen Euro, im darauffolgenden Jahr 38 Millionen, 2025 wird das Defizit mit 41 Millionen Euro angegeben und für das Jahr 2026 ist sogar ein Minus von 45 Millionen Euro eingeplant.

Region hat Verluste übernommen

Schon in den vergangenen Jahren hatte das Regionsklinikum negative Ergebnisse erwirtschaftet. Im Jahr 2020 war es ein Minus von 15 Millionen Euro. Dafür war vor allem die Corona-Krise verantwortlich gemacht worden. Denn in den Kliniken waren geplante Operationen abgesagt worden, anschließend waren Patienten aus Angst vor einer Infektion lieber zu Hause geblieben. Bisher hatte die Region Hannover die Verluste des Klinikums immer wieder aufgefangen.

Lesen Sie auch Corona: So hoch ist die Impfquote in Hannovers Kliniken

Dem regionseigenen Klinikunternehmen macht auch die Förderpolitik des Landes zu schaffen. Mit 500 Millionen Euro will sich das KRH für die Zukunft rüsten, auf der Liste stehen zum Beispiel der Krankenhausneubau in Großburgwedel, neue OP-Säle und der Erhalt des kleinen Krankenhauses in Lehrte. Allerdings stehen beim Land derzeit andere Projekte im Vordergrund als die Kliniken in der Region Hannover.

Regionspräsident fordert Schutzschirm

In einer am Mittwochvormittag verbreiteten Pressemitteilung der Region zu diesem Thema heißt es, dass die Corona-Pandemie „deutliche Spuren im KRH Klinikum Region Hannover hinterlassen“ hat. Im Jahr 2021 seien 12 Prozentpunkte weniger Leistungen erbracht worden als im Vergleichsjahr 2019, in diesem Jahr rechne das Klinikum mit 7 Prozent geringeren Erlösen. Gleichzeitig blieben aber die Kosten für eine auf höhere Fallzahlenauslastung ausgelegte Infrastruktur und Personalausstattung bestehen, sagt Regionssprecherin Christina Kreutz.

Regionspräsident Steffen Krach (SPD), der auch Aufsichtsratsvorsitzender des Klinikums ist, fordert einen Schutzschirm für Krankenhäuser, „damit unser Gesundheitssystem wirtschaftlich entlastet wird und weiterhin seine Leistungsfähigkeit behält“, sagte er am Mittwoch. Allein könne die Region der Schieflage nicht abfedern. Krach verwies darauf, das 80 Prozent der Krankenhäuser ihr Defizit nicht mehr aus eigener Kraft decken könnten.

Von Mathias Klein