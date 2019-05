Hannover

46,31 Meter hoch, nach einem Entwurf von Georg Ludwig Friedrich Laves errichtet, nach dem Erklimmen von 189 Stufen einen tollen Ausblick bietend – und jetzt ein Sanierungsfall. Die Waterloosäule in der Calenberger Neustadt muss saniert werden. Das kostet mindestens 825 000 Euro, wegen vieler „Unwägbarkeiten“ aber wahrscheinlich deutlich mehr.

Noch hat sich die Politik nicht zur Freigabe der Mittel entschieden. Sowohl der Kultur- , wie auch der Wirtschaftsausschuss haben eine Drucksache des Gebäudemanagements zur Beratung in die Fraktionen gezogen. In dem Papier ist von „erheblichen Schäden an allen Bauteilen“ der Säule – insbesondere der Sandsteine – die Rede.

Keine akute Gefahr für Leib und Leben

Eine „akute Gefahr für Leib und Leben von Passanten“ ist derzeit zwar noch nicht gegeben. Die Verwaltung sorgt sich allerdings um die Verkehrssicherungspflicht. Bisher bekannte Schäden hätten sich im Verlauf von vier Jahren vergrößert.

Damals waren der bauliche Zustand der Säule und der Siegesgöttin Victoria auf ihrer Spitze kontrolliert worden. Keine gravierenden Schäden entdeckt, hieß es. Doch jetzt brachten Drohnen und ein Hubsteiger Wasserlaufspuren, fehlende Abdichtungen sowie „bröckeliger Zerfall“ des Sandsteins ans Licht. Fassadenabdichtung und Imprägnierung aus dem Jahr 1985 waren offenbar unzureichend.

Aufstieg früher für einen Groschen

Die 1932 eingeweihte Säule erinnert an den Sieg von Hannover, Preußen und Großbritannien über Napoleon I. Bis in die 90-er Jahre des vergangenen Jahrhunderts ermöglichte der Verkehrsverein (heute Freundeskreis) Hannover für einen Groschen den Aufstieg zur Plattform. Seit 2017 bietet die Hannover Marketing & Tourismus GmbH das Erklimmen an.

Die Restaurierung wird nach Einschätzung der Experten bis Ende 2020 dauern. Noch ist das Konzept nicht mit der Denkmalpflege abgestimmt. Eine gründliche Schadensaufnahme sei nicht möglich, bedauern die Fachleute. Die Tragfähigkeit der Plattform sowie die Standsicherheit der Göttin Victoria könnten „nicht eindeutig festgestellt werden“.

Metallteile in ordentlichem Zustand

Die Metallteile, so die gute Nachricht, seien „in einem zurzeit ordentlichen, gebrauchsfähigen Zustand“. Akuter Handlungsbedarf im Inneren werde „nicht vor 2035 erwartet“.

Von Vera König