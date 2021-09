Hannover

Allzu große Hoffnungen hatte sich Regionsverkehrsdezernent Ulf-Birger Franz nicht gemacht. Nur wenige Kommunen würden bundesweit am Ende den Zuschlag erhalten. Fast alle hatten sich beworben. Umso größer die Begeisterung am Montag, als klar war, dass die Region Hannover zu den zwölf Modellprojekten gehört, die vom Bundesverkehrsministerium üppige Fördergelder bekommen, um den Nahverkehr der Zukunft zu testen. 30 Millionen Euro für drei Jahre gibt es. „Das ist ein absoluter Hammer. Damit hatten wir nicht gerechnet“, sagt Franz.

Es gibt auch schon konkrete Pläne, was mit dem Geld passieren soll. Ein guter Teil der Summe soll dazu genutzt werden, das Angebot des Rufbusses Sprinti auf das Umland auszudehnen. Bisher läuft es nur als Modellversuch in der Wedemark, Springe und Sehnde. „Mithilfe der Förderung können wir richtig in die Fläche gehen und den Sprinti auf die gesamte Tarifzone C ausweiten“, kündigt Franz an.

Region soll größtes Netz für On-Demand-Verkehr bekommen

Er geht davon aus, dass die flexiblen Busse im Laufe des Jahres 2022 in weiteren Umlandkommunen ihren Dienst aufnehmen werden. In Deutschland entstünde damit das umfassendste Angebot von On-Demand-Verkehr zu ÖPNV-Preisen.

Ein weiterer wichtiger Baustein, den die Region Hannover mit Hilfe der Geldspritze vom Bund umsetzen will, ist ein Ermäßigungsticket nach Vorbild der Bahncard. Für zehn Euro im Monat sollen GVH-Nutzer Tickets zum halben Preis erwerben können. „Damit können wir die Lücke zwischen denen schließen, die sich für ein Abo entscheiden sowie den Gelegenheitsfahrern, für die sich ein Abo noch nicht lohnen würde“, erklärt der Verkehrsdezernent.

Außerdem geplant mit den Fördermillionen vom Bund: Die Park&Ride-Parkplätze in der Region sollen digitalisiert werden, so dass es zum Beispiel permanent einen Überblick über ihre Auslastung gibt. Darüber hinaus sollen in einem sogenannten „Reallabor“ zusammen mit den Bürgern Konzepte erdacht werden, die den öffentlichen Nahverkehr attraktiver machen. Zum Beispiel könnten laut Franz Ideen für die Gestaltung von Haltestellen entwickelt werden, um das Warten dort angenehmer zu machen.

Das Geld ist auch dafür gedacht, dem Nahverkehr nach der Corona-Krise wieder neuen Schwung zu verschaffen. Deutschlandweit waren die Zahlen massiv eingebrochen. Und auch in der Region Hannover hatten sich diese zuletzt noch längst nicht vollständig erholt.

Wie viel CO2 lässt sich durch die Projekte einsparen?

Mit dem Zuschuss in Höhe von 30 Millionen Euro gehört Hannover zu den Kommunen, die sich den Maximalbetrag sichern konnten. Insgesamt hat der Bund dafür 250 Millionen Euro bis 2024 zur Verfügung gestellt. Ziel ist eine Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs. Die Städte und Gemeinden, die Fördermittel zugesagt bekommen haben, werden bei der Umsetzung ihrer Vorhaben wissenschaftlich begleitet. Bewertet werden soll, wie viel CO2 sich durch die geförderten Projekte einsparen lässt.

Der Bund übernimmt 80 Prozent der Kosten der Vorhaben, die Länder haben die Möglichkeit, diesen Anteil auf 95 Prozent aufzustocken. Den Rest müssen die Kommunen aufbringen. „Die Mittel dafür haben wir bereits im Haushalt eingeplant“, versichert Verkehrsdezernent Franz.

Von Christian Bohnenkamp