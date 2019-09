Millionen Mehrausgaben bei Schulneubauten – Hannovers CDU ist auf der Palme

HANNOVER

Die Ankündigung der Stadt, dass die Kosten beim Investitionsprogramm „500plus“ nach oben schnellen, hat am Mittwoch die Schulpolitiker auf den Plan gerufen, denn das meiste Geld soll in Schulen und Kitas investiert werden. 520 Millionen Euro wollte die Stadt innerhalb von zehn Jahren investieren, aktuell sind es 174,5 Millionen Euro mehr. Das Geld soll durch Kredite aufgebracht werden.

IGS Büssingweg wird dreimal so teuer wie veranschlagt

Laut der Verwaltung laufen die Planung unter anderem bei folgenden Projekten aus dem Ruder: Die Sanierung des Gymnasiums Humboldtschule wird statt 7,5 Millionen Euro wahrscheinlich 42 Millionen Euro teuer. Der Teilneubau des Kurt-Schwitters-Gymnasiums kostet mit 30 Millionen Euro dreimal so viel wie ursprünglich erwartet. Beim Gymnasium Tellkampfschule schnellen die Ausgaben von 3,4 auf 13 Millionen Euro, bei der IGS Bothfeld von 23 auf 53 Millionen Euro und bei der IGS Büssingweg von 23 auf 62 Millionen Euro, hatte die Stadt jüngst im Ausschuss für Arbeitsmarkt-, Wirtschafts-und Liegenschaftangelegenheiten aufgelistet.

CDU : „Wir fühlen uns verklapst“

Im Schulausschuss sorgte dies jetzt für regen Diskussionsstoff. „2015 hat uns die Stadt eine Machbarkeitsstudie erstellt und jetzt kommt das Dreifache und mehr an Kosten raus. Da fühlen wir uns verklapst und bitten die Stadt ab jetzt um verlässliche und belastbare Zahlen“, sagte CDU-Schulexpertin Stefanie Matz. Andreas Bingemer von der FDP wurde noch schärfer im Ton: „Das ist eine gewisse Fehleinschätzung. Wenn Sie diese Zahlen in einem Industrieunternehmen vorgestellt hätten, wäre es für Sie jetzt eng geworden“, so Bingemer in Richtung Jörg Gronemann vom städtischen Gebäudemanagement.

Stadt: „95 Prozent der Bauprojekte bleiben im Kostenrahmen “

Gronemann verwies außerdem darauf, dass bei 95 Prozent der Bauprojekte die Kosten im Rahmen bleiben, lediglich bei den skizzierten Vorhaben wie etwa bei der IGS Büssingweg müsse man die Kosten nach oben korrigieren. „Wir haben die Kostenprognose zu einem frühen Zeitpunkt entwickelt. Und wenn sich Projekte entwickeln, entwickeln sich auch die Kosten. Bei der IGS Büssingweg verfolgt die Stadt auf Anregung der Schulgemeinschaft ein neues pädagogisches Konzept mit neuen baulichen Voraussetzungen dafür.“Jörg Gronemannversicherte zudem, wenn eine Drucksache vorliege, bewege man sich in einem sicheren Korridor.

SPD , Grüne und Piraten stützen die Kostenentwicklung

„Die Stadt investiert massenhaft in die Bildung und das ist richtig so. Es ist wichtig, ddass alle Maßnahmen umgesetzt werden. Wir müssen in die Bildung investieren, um die Schulen in den besten Zustand zu bringen“, entgegnete SPD-Schul-und Bildungsexpertin Afra Gamoori. Man erschrecke zunächst, wenn man höre, dass die Kosten derart steigen. „Aber wenn man in eine neue pädagogische Architektur reinwandert, dann kann man dagegen nichts sagen“, führte Silvia Klingenburg aus, die bildungspolitische Sprecherin der Grünen. „Jeder Cent, der für Bildung ausgegeben wird, ist sinnvoll ausgegeben. Ich kann nichts Verwerfliches daran finden“, so Bruno Adam Wolf von der Gruppe Piraten/Linke. Jeder Cent in Bildung werde auch von der CDU unterstützt, so Stefanie Matz. „Unsere Kritik richtet sich an die Fachverwaltung, weil wir von der eine saubere Arbeit erwarten. Und die haben wir nicht bekommen.“

Stadt konkretisiert ihre Baupläne bei den Schulen

Die Stadt wird die Bauvorhaben bei „500plus“ nun konkretisieren und dem Schulausschuss in einer der nächsten Sitzungen als Druckvorlage vorstellen. Die nächste Sitzung ist im November.

Von Andreas Voigt