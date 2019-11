Enercity investiert Milliarden, Wasserpreis steigt

HANNOVER

Enercity investiert in die Zukunft: Bis 2024 will das Unternehmen 1,3 Milliarden Euro in die eigene Weiterentwicklung und Sanierung stecken – davon 100 Millionen Euro in die Modernisierung der Wassersparte. Aus diesem Grund werde man auch die Preise für Trinkwasser um 23 Cent pro Kubikmeter (brutto; netto: 21 Cent) erhöhen, kündigte Enercity-Chefin Susanna Zapreva am Donnerstag bei der Vorlage der Quartalszahlen an.

Das bedeutet laut Enercity für einen Zwei-Personen-Haushalt eine zusätzliche Belastung beim Wasserpreis von rund 1,50 Euro im Monat. Bei einem Einfamilienhaus mit vier Bewohnern wird es pro Monat rund 2,80 Euro teurer. Nach der Erhöhung zum 1. Januar 2020 beträgt der Wasserpreis pro Kubikmeter 2, 51 Euro und liegt unter dem Durchschnittspreis von 2,64 Euro der 50 größten deutschen Städte, hieß es.

Investitionen in Photovoltaik, Windenergie, Netze

Mit den 100 Millionen Euro für die Wassersparte will Enercity bis 2024 zum einen eine alte Filterhalle im Wasserwerk Elze-Berkhof (Wedemark) aus den 30er Jahren durch einen Neubau ersetzen. Zwei weitere Filterhallen aus den 50er Jahren werden modernisiert. Zudem ist die Erneuerung des Wasserversorgungsnetzes geplant – so ist mehr als die Hälfte der Summe für neue Rohrleitungen und Hochbehälter eingeplant.

Insgesamt will Enercity ( Stadtwerke Hannover) in den kommenden fünf Jahren 1,3 Milliarden Euro investieren: Man wolle die Entwicklung vom Energieversorger zum Dienstleister vorantreiben und dabei dem technischen Fortschritt, dem Klimaschutz und den Anforderungen der Kunden gerecht werden, erklärte Zapreva. Pro Jahr sollen bis 2024 rund 255 Millionen Euro in „definierte Strategiefelder“ fließen: Neben der Wasserversorgung gehören dazu die Photovoltaik, Netze, weitere Windkraftprojekte, Klärschlammverwertung und Digitalisierung. Auch neue Geschäftsfelder wie die E-Mobilität und Angebote zur Smart-City werden gestärkt. Unter anderem testet man sieben neue intelligente Straßenlaternen in der Nähe der Leibniz-Universität: Die „Laternen 4.0“ an der Teststrecke wechseln aus dem dunkleren Dimmmodus in einen helleren Leuchtzustand, wenn sich jemand nähert. Damit vermindere man nicht nur die Lichtverschmutzung, sondern auch den Energieverbrauch: Statt 4000 Stunden leuchtet jede Laterne mit ihren sparsamen LED-Leuchten dann nur 1500 Stunden pro Jahr, erläuterte Arbeitsdirektor Kai-Uwe Weitz.

Bereits heute, so sagte Zapreva, könnte Enercity unter anderem durch den stetigen Ausbau des Windenergiegeschäfts allen Privatkunden zu 100 Prozent Ökostrom anbieten. Um das öffentlich bekannter zu machen, startet Enercity eine große Plakatkampagne unter dem Motto „Überraschend grün“. In einigen Jahren wolle man auch Industriekunden die Möglichkeit bieten, zu hundert Prozent Ökostrom zu beziehen, sagte die Enercity-Chefin. Bundesweit haben die Stadtwerke rund eine Million Kunden, davon rund die Hälfte in der Region Hannover.

Von INKEN HÄGERMANN