Hannover

Was für ein Wintertag: Feine bis dicke Flocken hatten Hannover am Sonntag mit einer respektablen Schneeschicht überzogen. Sehr zur Freude von Klein und Groß: Das Wetter lockte zahlreiche Menschen ins Freie – sogar die ein oder andere Schlittenfahrt war in der Landeshauptstadt möglich. Der chaotische Massenandrang in Harz und Deister der vergangenen Wochenenden blieb dagegen aus. Und auch die Straßenreinigung von Aha hatte ihren ersten großen Einsatz, war mit voller Mannschaftsstärke im Einsatz. Doch nur einen Tag später ist der ganze Zauber bereits verflogen und die Temperaturen sind stark angestiegen. Am Mittwoch werden sogar frühlingshafte 10 Grad erwartet. War es das jetzt schon mit dem kurzen Winter? Die NP fragte bei Wetter-Experten Dominik Jung nach.

Von dichtem Schneetreiben konnte am Sonntag zwar nicht die Rede sein. Von gefährlicher Glätte und unter dem Schnee verborgenen Fuß- und Radwegen aber allemal: Die Aha vermeldete, dass ab 8.45 Uhr morgens die komplette Winterdienstmannschaft eingesetzt wurde. „260 Beschäftigte mit 60 großen sowie 40 kleinen Streu- und Räumfahrzeugen waren bis mittags in Hannover unterwegs“, so ein Sprecher. „Sie sorgten auf 2000 Kilometern Straße und Radwegen für freie Fahrt und machten Fußgängerüberwege rutschsicher.“

6000 Tonnen Salz auf Lager bleiben erst mal ungenutzt.

Für weitere Wintereinbrüche ist der Winterdienst gewappnet: „Wenn es die Wetterlage erfordert, kann rund um die Uhr geräumt und gestreut werden“, teilte Aha mit. Die nächtliche Rufbereitschaft umfasse rund 150 Mitarbeiter, die innerhalb von 45 Minuten mit bis zu 100 Räum- und Streufahrzeugen ausrücken sowie eine Reserve von weiteren 100 städtischen Mitarbeitern. 6000 Tonnen Salz, 3500 Tonnen Splitt und 2000 Tonnen Streusand sind auf Lager.

Doch braucht es die überhaupt noch? Am Montag schnellte das Thermometer bereits auf fünf Grad, bis Mitte der Wochen werden milde 11 Grad erwartet.

Schmuddelwetter ist zurück: diese Woche zehn, nächste 14 Grad

„Der Winter war eigentlich gar nicht richtig da“, sagt Meteorologe Dominik Jung. „Nur an einem Tag – dem Sonntag.“ Der Schnee bringe wie so oft in der Region milde Temperaturen aus dem Westen nach sich im Schlepptau. „Ab Dienstag wird es milder und windiger, mit Temperaturen bis in den zweistelligen Bereich.“

Am Wochenende werde es wieder ein bisschen kühler. „Dann schneit es sogar wieder bis auf 400 Höhenmeter herab. Das bringt Hannover natürlich auch nicht viel, dem Harz allerdings schon.“ Nächste Woche folge dann der nächste „Wärmeberg“. „Der bringt wieder 12 bis 13 Grad in Hannover“, so Jung. Seine Prognose: „Der Winter wird sich im Januar wahrscheinlich nicht mehr hier blicken lassen.“

Was im Februar kommt, dem dritten meteorologischen Wintermonat, sei noch völlig offen. Große Hoffnung hat er aber nicht: „Die Langfristmodelle sehen eher einen zu warmen Februar“, sagt er mit Blick auf die Daten. „Dass die eisige Kälte kommt, ist nicht wahrscheinlich.“

Weit weg sei diese Kälte dabei nicht, sie war sogar „vor der Haustür“, so Jung. „In Polen haben wir Dauerfrost mit bis zu minus 30 Grad in den letzten Tagen gehabt. Doch jetzt rückt sie ab. Die Tiefs, die zu uns kommen, drücken die Kälte bis nach Russland zurück und macht derzeit keine Anstalten im Februar zurückzukehren.“

Ohne Klimawandel wäre es ein schneereicher Winter geworden

Besonders ungewöhnlich sei dieser extreme Wetterwechsel dabei nicht. „Das ist eigentlich ziemlich typisch für unsere Winter“, so der Experte weiter. „Sie sind oft Eintagsfliegen, weil in der Regel die milden Luftmassen das Rennen machen und die Kälte woanders hin drängen.“ Am Sonntag habe die Kombination aus niedrigen Temperaturen und Niederschlägen „mal kurz gepasst“, so Jung. „Aber jetzt kommt das altbekannte Schmuddelwetter vom Feinsten.“

Etwas Schuld daran trägt der Klimawandel allerdings schon. „Es fehlen immer um die drei bis fünf Grad zum Schnee. Das können durchaus die wenigen Grad sein, die uns aufgrund des Klimawandels abhandengekommen sind. Es ist in den letzten Jahren immer wärmer geworden. Ohne diese Erwärmung hätten wir einen schneereichen Winter dieses Jahr bekommen.“ Der Schnee spiele sich deshalb größtenteils in den Mittelgebirgen und am Alpenrand ab. „In 80 Prozent von Deutschland gab es wieder keinen richtigen Winter, sondern einen verlängerten Herbst.“

Warme Luft bringt Kopfschmerzen und Kreislaufprobleme

Der heftige Temperaturanstieg dürfte dabei aufs Gemüt drücken, einigen sogar heftigere Folgen bescheren. „Das Auf und Ab bringt so manchen Kreislauf an die Grenzen. Kopfschmerzen ist auch eine typische Folge, ebenso wie rheumatische Beschwerden.“

Übrigens: Das Salz und die Streumittel der Aha stört das vorläufige Ende des Winters nicht. „Sie werden bis zum nächsten Wintereinbruch eingelagert“, so ein Aha-Sprecher. „Das macht dem Salz nichts.“ Teilweise seien die Vorräte sogar schon einige Jahre alt. Kein Wunder, bei den zunehmend milden Wintern.

Von Simon Polreich