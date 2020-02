Milder Winter: Was krabbelt jetzt auf uns zu?

Hannover

Die derzeit milden Wintertemperaturen lassen bereits zahlreiche Pflanzen in Hannover blühen – und Allergiker weinen. Grund: Die Pollen fliegen immer früher, der Heuschnupfen setzt häufig schon in den Wintermonaten ein (NP berichtete). Doch wie wirkt sich die ungewohnte Wärme auf die Populationen von Mücken, Zecken und Borkenkäfern aus? „Das ist ganz von den einzelnen Gattungen abhängig“, sagt Diplom-Biologe Armin Blöchl vom Institut für Tierökologie und Zellbiologie an der Tierärztlichen Hochschule Hannover ( TiHo). Entscheidend sei dabei „die weitere Witterungsentwicklung“.

Und die sieht für den weiteren Februar warm und feucht aus. Schon Sturmtief „Sabine“ hat dazu beigetragen, dass allein in den ersten 14 Tagen des Monats 61,3 Liter pro Quadratmeter fielen. Das sind bereits 65 Prozent mehr Niederschlag, als für den gesamten Monat zu erwarten ist. Interessant seien aber die warmen Temperaturen, die das Tief mit sich bringt, meint DWD-Meteorologe Andreas Friedrich. Das Wochenende war mit bis zu 16 Grad sehr mild, zum Wochenstart sollen die Temperaturen wieder auf zwölf bis 13 Grad fallen und sich im Laufe der Woche bei etwa acht Grad einpendeln.

Stechende Mücken fliegen schon – Borkenkäfer auch Thema in den Stadtwäldern

Ideale Bedingungen: „Bereits bei Temperaturen ab zehn Grad beginnen die Mücken mit der Fortpflanzung“, sagt Blöchl. „Durch die milden Temperaturen gibt es schon jetzt einige stechende Weibchen.“ Und obwohl die „klassische“ Mückensaison erst im Mai beginne, warnt der Diplom-Biologe: „Bleibt es warm und feucht, können Mücken auch schon sehr früh im Jahr große Populationen aufbauen und uns entsprechend nerven.“

Für den Borkenkäfer sei das nasse Wetter eher schlecht, denn „die Bäume können sich bei feuchter Witterung besser gegen die Schädlinge behaupten“, so Blöchl. „ Borkenkäfer haben es leichter, wenn die Bäume im Trockenstress sind.“ Zudem kann Feuchtigkeit zur Verpilzung bei den Käfern führen. Der Schädling ist auch bei den Fichten in Hannovers Stadtwäldern ein Thema, die zum Teil befallen seien, bestätigt Stadtsprecher Dennis Dix. Aber: „Der Baumartenanteil der Fichte liegt in den gesamten Stadtwäldern nur bei 1,2 Prozent.“ Dennoch würden regelmäßig sogenannte „Hygienehiebe“ durchgeführt, um das generelle Befallrisiko einzudämmen, so der Stadtsprecher weiter.

Zecken sind inzwischen ganzjährig aktiv

Gewinner des warmen Winters: Zecken. „Durch milde Temperaturen wird die Aktivitätszeit erhöht“, erklärt Diplom-Biologe Blöchl. Das begünstigt Zecken als Überträger von Krankheiten wie Borreliose und FSME. Früher dauerte die Zeckensaison etwa von März bis Ende Oktober. Inzwischen seien die Spinnentiere aber ganzjährig aktiv, sagt Zeckenforscher Jochen Süss. „Bei Bodentemperaturen ab sieben Grad marschieren sie los.“ Dazu zählen auch fremde Arten, wie die tropische Hyalomma-Zecke, die durch fehlenden Frost hierzulande überwintern können.

