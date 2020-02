Kaum Schnee im Harz: Skisaison auf dem Wurmberg fällt „katastrophal“ aus

Hannover

Auch in den Skigebieten im Harz gibt es längst keine Schneegarantie mehr. Um von einer erfolgreichen Saison zu sprechen, werden nach Angaben von Christin Wohlgemuth, Sprecherin des Harzer Tourismusverbandes, in der Regel 30 bis 50 Skitage benötigt.

Auf dem Wurmberg waren es in diesem Winter bislang lediglich um die 20 Skitage, sagt Dirk Nüsse, Seilbahn-Chef auf dem Wurmberg. Normal seien um die 60 Skitage. „Das ist schon katastrophal, das ist ja kein Winter“, klagt er. Nun müsse er die Kosten herunterschreiben. Heißt: „Wir werden geplante Investitionen erstmal zurückschrauben, um die verlorenen Posten wieder reinzubekommen.“

Auch für künstliche Beschneiung ist es zu warm

Nüsse ist trotzdem optimistisch. „Wir hatten unseren besten Winter seit 60 Jahren mit 110 Skitagen in der Saison 2016/2017. Das ist noch nicht lange her.“ Es gebe immer mal wieder Ausreißer, auch wenn dieser Winter besonders schlecht sei. „Ich bin dennoch hoffnungsvoll, dass es im nächsten Winter wieder besser wird.“ Auch Wohlgemuth weist darauf hin, dass es ist nicht der erste schneearme Winter sei. „In den Jahren 2010 bis 2014 war es schon mal sehr mau, danach war es aber wieder schneereicher.“ Eine klare Tendenz sei also nicht zu erkennen.

Auch interessant: Gab es früher mehr weiße Weihnachten?

Doch in diesem Jahr ist es sogar für die künstliche Beschneiung zu warm. „Wenn gar kein Naturschnee liegt, muss es über mehrere Tage minus drei Grad haben, um eine adäquate Menge zu produzieren“, erklärt Wohlgemuth.

Touristen kommen trotzdem in den Harz

In diesem Jahr hatte von den Harzer Skigebieten bislang lediglich der Wurmberg geöffnet. „Auch das gab es in der Vergangenheit bereits“, betont Wohlgemuth. „Stetiger Begleiter“ seien dabei auch die regelmäßig auftretenden Stürme. „Das ist hier nicht ungewöhnlich. Es werden dann spontan Anlagen geschlossen.“ Die diesjährigen Stürme seien jedoch nicht stärker gewesen als in den vergangenen Jahren, sagt Wohlgemuth. Die Seilbahnbetreiber hätten sich mittlerweile darauf eingestellt, dass der Winter nicht mehr so viel Schnee bietet. Den Kopf in den Sand stecken würden sie deswegen allerdings nicht. „Wir haben dafür in den vergangenen sechs Jahren wachsende Besucherzahlen.“

Der Gesamtharz verzeichne für das Jahr 2019 bis einschließlich November einen Zuwachs von 4.9 Prozent. Die Menschen wollten schließlich auch ohne Schnee Urlaub machen. Dafür sei das abwechslungsreiche Angebot in der Region ideal. „Die Touristen können wandern gehen, mit der Grubenbahn fahren, in die Kletterhalle oder in die Erlebnisbäder gehen.“ Auch die Sommerrodelbahn sei nicht nur im Sommer, sondern teilweise auch im Winter geöffnet.

„Die Besucher passen ihre Erwartungen den Gegebenheiten an“

Die vor Jahren getätigten Investitionen in Lifte und Seilbahnen seien genau deswegen auch nicht vergebens gewesen. „ Es geht dabei ja um eine ganzjährige Nutzung. Dafür haben wir damals den Grundstein dafür gelegt.“ So hätten die Lifte beispielsweise spezielle Halterungen für Mountainbikes. Und auch insgesamt sei das Erlebnis Seilbahn für Familien immer noch attraktiv, egal ob mit oder ohne Schnee. „Die Besucher passen ihre Erwartungen den Gegebenheiten an“, glaubt Wohlgemuth.

Lesen Sie auch:

Von Cecelia Spohn