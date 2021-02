Hannover

Braucht Hannover eine Migrantenquote? Die SPD im Rat der Stadt hatte dies in der vergangenen Woche für die Besetzung von Posten in der Verwaltung gefordert (NP berichtete). Denn während rund 38 Prozent der Hannoveraner einen Migrationshintergrund haben, liegt die Quote bei den Beschäftigten in der Verwaltung nur bei 14,87 Prozent. Und: In Führungspositionen liegt der Anteil sogar unter fünf Prozent.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Um die strukturelle Diskriminierung zu überwinden, fordert SPD-Ratsfrau Hülya Iri (46) eine Migrantenquote von mindestens 30 Prozent auf allen Ebenen der Verwaltung. „Alle Menschen in dieser Stadt müssen die gleichen Chancen haben. Chancengerechtigkeit muss fest verankert werden. Dafür reichen nicht nur Lippenbekenntnisse“, sagt Iri. Auch Berlin plant als erstes deutsches Bundesland eine Migrantenquote im öffentlichen Dienst.

Migration und Teilhabe sind die Themen der Zukunft

Das Miso-Netzwerk Hannover unterstützt die SPD-Forderung. „Notwendig ist auch eine umfassende Weiterentwicklung der interkulturellen Öffnung in allen Bereichen, besonders mehr Vielfalt in Führungspositionen in Verwaltung und Behörden, als Ausdruck einer gleichberechtigten Teilhabe in der Einwanderungsgesellschaft“, sagt Miso-Vorstand Dang Chau Lam. Migration und Teilhabegerechtigkeit seien zentrale Zukunftsthemen, die Auswirkungen auf alle Bereiche der Gesellschaft in Bund, Ländern und Kommunen hätten, so Lam.

Wie vielfältig sind die Kandidaten für die Kommunalwahl?

Mit Blick auf die Kommunalwahlen im September appelliert er an die Landeshauptstadt: „Hannover braucht dafür vielfältige Kandidatinnen und Kandidaten. Bisher sind diese in den kommunalen Gremien aber kaum vertreten.“ Ziel ist es, eine sichtbare Vertretung der Menschen mit Migrationsgeschichten im Stadtrat zu erreichen, auch um eine Brückenfunktion zwischen der alteingesessenen und der migrantischen Bevölkerung einzunehmen. Denn, so Lam: „Zusammengestaltung und Mitbestimmung ist Teil einer gelungenen Integration.“

Von Britta Lüers