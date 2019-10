Hannover

Die meisten Pavillons sind verschwunden, neue Projekte auf dem riesigen Gelände entstanden. Viel erinnert nicht mehr an die Expo 2000 in Hannover. Und nun steht auch das Museum vor dem Aus, das sich mit der bisher einzigen Weltausstellung in Deutschland befasst. Der neue Eigentümer hat dem Betreiber-Verein d...