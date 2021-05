Hannover

Tatjana Beer (52) aus Garbsen ist der Verzweiflung nahe. Aus Gutmütigkeit half sie einem befreundeten Ehepaar mit einem Übergangsquartier. Nun bekommt sie das Pärchen nicht mehr aus dem Haus. Seit Jahren wohnen Detlef und Gertrude Reiker (Namen geändert) mietfrei in dem Garbsener Reihenhaus ihrer ehemaligen Freundin – trotz erfolgreicher Räumungsklagen.

Und nun bekommen die vorbestraften Betrüger (beide über 70 Jahre alt) auch noch Hilfe von der Staatsanwaltschaft Hannover. „Ich kann das nicht fassen“, sagt Tatjana Beer. Wieso helfe der Rechtsstaat verurteilten Straftätern bei weiteren Vergehen? Im Rahmen des Mietstreits hatte Detlef Reiker eine offensichtlich gefälschte Bescheinigung vorgelegt – mit einer nachgemachten Unterschrift von Tatjana Beer.

Staatsanwalt verneint das öffentliche Interesse

Die Vermieterin erstattete Strafantrag. Das Verfahren wurde jetzt von der Staatsanwaltschaft eingestellt. Begründung: Die Vorstrafen liegen weit zurück. Und von dem Verfahren dürfte eine „hinreichende Warnung“ ausgehen. Die Einstellung erfolgte wegen „geringer Schuld“ und „fehlendem öffentlichen Interesse“.

Diese Begründung wirkt angesichts der Vorgeschichte der Reikers und ihres aktuellen Verhaltens zynisch. Das Ehepaar wurde im Landgericht Hildesheim Mitte 2015 wegen Betruges und Steuerhinterziehung zu Gefängnisstrafen verurteilt. Mittels gefälschter Bilanzen und Steuerbescheide hatte das Ehepaar Hunderttausende Euro von unterschiedlichen Geldinstituten erschwindelt. Über längere Zeit narrten sie die Hildesheimer Richter, indem sie dem Prozess aus „gesundheitlichen Gründen“ fernblieben.

Ehepaar zeigte Richter und Anwälte an

Das Ehepaar nutzt die Möglichkeiten des Rechtsstaats auf extreme Weise aus. So zeigte Detlef Reiker zum Beispiel seine beiden Pflichtverteidiger vor Prozessbeginn im März 2015 an. Auch die Wirtschaftsstrafkammer mit ihren drei Berufsrichtern wurde von dem Verbrecher mit einem Strafantrag überzogen. Ziel war es, das Verfahren zu blockieren.

Seit Ende 2017 wohnt Gertrude Reiker in dem Reihenhaus. Als ihr Mann 2018 aus der Haft entlassen wurde, zog er zu ihr. Das Paar bezahlt seit längerem keine Miete. Auch haben sie die Türschlosser ausgetauscht. Tatjana Beer kann also ihr Eigentum nicht mehr betreten. In zwei Instanzen hat die Vermieterin Recht bekommen. Doch genutzt hat es ihr nichts.

Räumungsklage vollzogen, Mieter kümmert das nicht

Am 11. November 2020 vollzog der Gerichtsvollzieher die Räumungsklage gegen Gertrude Reiker. Die Frau sei daraufhin morgens aus dem Haus gegangen, erinnert sich die Vermieterin. Kaum hatten Gerichtsvollzieher und die beiden Polizeibeamten das Haus verlassen, habe sie schon wieder einen Fuß in der Tür gehabt.

Die Reikers erklärten gegenüber der NP, dass sie berechtigt gewesen seien, die Türschlösser auszutauschen. Somit sei die Vermieterin einverstanden gewesen, ihr möbliertes Reihenhaus nicht mehr betreten zu können. Das Amtsgericht Neustadt teilt diese Sicht der Dinge nicht. Auch von einer Übergangslösung bei der Vermietung sei keine Rede gewesen, so die Mieter.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dabei braucht Tatjana Beer das Reihenhaus dringend. Dort soll ihre Oma (95) einziehen. Zurzeit wohnt die pflegebedürftige Seniorin eine Autostunde entfernt.

Von Thomas Nagel