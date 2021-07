Mieterstreit in Hannover: Von Schweinemett bis „Nazi-Hure“

Hannover

Die Polizei war schon oft in diesem Mehrfamilienhaus in Vahrenwald. Mal wurde Schweinemett an das Auto von Hana Abidi (39) geschmiert, mal wurde eine Nachbarin gegen Fahrräder im Hausflur gestoßen. Und wenn selbst die erfahrene Zivilrichterin Dagmar Frost von einem „unübersichtlichen Sachverhalt“ spricht, dann muss es sich um einen außergewöhnlichen Fall handeln.

Die Versorgungseinrichtung der Üstra hat als Vermieter Hana Abidi die Wohnung fristlos gekündigt. Nach 14 Jahren. Nun folgte am Mittwoch im Amtsgericht Hannover die Räumungsklage des Vermieters. Und bei all den gegenseitigen unbewiesenen Beschuldigungen ist eins klar: „Ich gehe davon aus, dass das Mietverhältnis zerrüttet ist“, stellte die Richterin bereits vor der Beweisaufnahme fest. Eine Verständigung der Parteien scheiterte.

Beleidigungen an der Tagesordnung?

Abidi erklärte, dass sie ihre Wohnung für die Pflege ihres Vaters für viel Geld ausgebaut habe. Zurzeit lebe er aber bei seiner Frau in Langenhagen. „Die ganze Unruhe im Haus schadet seiner Gesundheit“, erzählt die temperamentvolle Frau. Im Zuge der Verhandlung muss die Richterin die Frau mehrfach bremsen. Zu ausschweifend erzählt sie, was ihr alles in dem Haus widerfahren sei.

Mit „Unruhe“ ist das Ganze noch vornehm beschrieben. Eine Mieterin (40) erzählt mit bebender Stimme: „Das geht jetzt schon seit drei Jahren so. Das ist kein Leben mehr im Haus.“ Konkret geht es um den Juli 2020. Das soll Abidi unter dem Fenster der Zeugin lauthals gerufen haben: „Nazi-Nutte“. Und: „Kein Wunder, dass man Dich abgeschlachtet hat.“ Die 40-Jährige war mal ein Gewaltopfer und das wisse ihre Nachbarin. Auch sonst soll die Abidi Mieterinnen häufig übelst beschimpft haben. Und sie wurde verurteilt, weil sie die Fahrradreifen einer Nachbarin zerstochen habe, sagte sie selbst im Amtsgericht. Aus ihrer Sicht ein Fehlurteil.

Rassistische Diffamierung einer Mieterin?

Im Juli 2020 berichtete die NP auch über das Schweinemett am Auto der Familie Abidi. Ihre Eltern stammen aus Tunesien und sind Muslime. Die Tochter vermutete damals einen rassistischen Hintergrund. Später wurde das Auto auch noch zerkratzt. Die Täter konnten niemals ermittelt werden. Irgendwann in dieser Zeit wurde die 40-Jährige auch des Drogenhandels bezichtigt – ein haltloser Vorwurf.

Im November 2020 wurde es dann handgreiflich. Wieder soll Abidi wüste Beschimpfungen ausgestoßen haben. Und eine langjährige Bewohnerin soll auf zwei Fahrräder gestoßen worden sein – von Hana Abidi. Zwei Zeugen bestätigen den Vorfall. Ihre Aussagen stimmen auch in Details überein.

Die Zeugen können nur ungefähr sagen, wann und warum der Konflikt eskalierte. Immerhin wohnen sie schon lange zusammen. Und mehr als ein Jahrzehnt lief es ohne größere Probleme.

Das Urteil wird am 4. August verkündet. Bei einem zerrütteten Mietverhältnis haben Mieter und Vermieter ein Kündigungsrecht. Insofern dürfte die Klage der Versorgungseinrichtung der Üstra erfolgreich sein.

Von Thomas Nagel