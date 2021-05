Hannover

Die beiden größten deutschen Wohnimmobilienkonzerne Vonovia und Deutsche Wohnen sollen nach zwei gescheiterten Anläufen doch noch eins werden (siehe Kasten, links unten). Das schürt erneut die Diskussion um „bezahlbaren Wohnraum“ und steigende Mieten in Ballungsräumen. Beide Unternehmen sind auch in Hannover aktiv.

Millionen investiert

Vonovia gehören in Hannover 8000 Wohnungen, in der Region insgesamt 11.300. Hier fanden und finden millionenschwere Modernisierungen statt, sollen verstärkt neue Wohnungen gebaut werden. Allein in der Fuldaer Wende im Stadtteil Stöcken investiert das Unternehmen rund sieben Millionen Euro in den Bau von drei Gebäuden mit 44 Wohnungen: mit Ein- bis Zwei-Zimmer-Wohnungen von 28 bis 74 Quadratmetern. Sie sollen im Frühjahr 2022 fertig sein.

Vonovia kooperiert mit Stadt

Gemeinsam mit der Stadt Hannover will Vonovia den Leinhäuser Markt „weiterentwickeln, um eine attraktive Umgebung für die Bewohnerinnen und Bewohner zu schaffen“. Im Bereich Stöckener Straße, Bremer Straße und Einbecker Straße saniert das Wohnungsunternehmen den Gebäudebestand aus den 1960er Jahren und schafft 77 neue Geschosswohnungen.

Deutsche Wohnen: Nichts geplant

Die Deutsche Wohnen ist in der Region nicht so stark vertreten: in Hannover seien es rund 3.300 Wohnungen. Modernisiert worden seien hier in der jüngeren Vergangenheit 113 Wohnungen im Sahlkamp. Aktuell liefen dort Modernisierungen in 170 Wohnungen an. Mehr stünde derzeit nicht an.

Die Stadt Hannover wollte sich auf NP-Anfrage hin nicht zu dem Fusionsplan und den möglichen Wirkungen auf den Wohnungsmarkt äußern.

Mieterbund: „Nur eine Nummer“

Üblicherweise holen Vermieter sich ihre Kosten für Sanierung und Modernisierung über darauf gründende Mieterhöhungen wieder rein. Für den Mieterbund ist daher klar: Verbessern wird sich durch die Fusion für die Mieter nichts – eher tritt das Gegenteil ein, glaubt Randolph Fries, Geschäftsführer des Deutschen Mieterbundes (DMB) in Hannover: „Diese Unternehmen finden das Vermietungsgeschäft total klasse – nur der Mieter stört. Hier ist man als Mieter wirklich nur eine Nummer!“

„Rein renditeorientiert“

Er könne „niemandem mehr ruhigen Gewissens diese Gesellschaften als Vermieter empfehlen“, sagt der Mieterschützer. Die beiden Immobiliengiganten bilden mit zusammen bald 500.000 Wohneinheiten wohl das größte Wohnungsunternehmen Europas. Fries: „Das ist schon gewaltig – und die sind in keiner Weise durch soziale Motivation gelenkt oder gesteuert – die sind rein renditeorientiert“.

Ob ein oder zwei Firmen – egal

Der DMB habe inzwischen eigens eine zentrale Koordinationsstelle in Düsseldorf geschaffen, wo zusammenkommt, was sich bundesweit mit Vonovia und DW ergibt, „damit die uns nicht weiter ausspielen können, wie sie es lange getan haben“. Speziell auf den lokalen Immobilienmarkt bezogen dürfte sich jedoch nicht gleich viel ändern, sagt Fries: „Ob das nun eine oder zwei solche Gesellschaften sind – das ist für Hannover nicht kriegsentscheidend.“

„Die reizen aus, was geht“

Allerdings sei zu erwarten, dass die Mieten mittelfristig weiter getrieben werden – in dem diese Unternehmen bei Neuvermietungen höhere Preise erzielen – und diese dann wieder zur Vergleichsmiete heranziehen für dann geforderte weitere Mieten und Mieterhöhungen. Fries: „Da gehen die an die Schmerzgrenze, reizen aus, was geht.“ Das können diese Unternehmen einfacher und schneller, da ihr Wohnungsbestand so groß ist – und am Ende schlägt sich das wieder im offiziellen Mietspiegel nieder – und trifft auf längere Sicht damit alle, die eine Wohnung mieten.

Die Giganten-Hochzeit

Diesmal soll die Hochzeit der Giganten klappen: Vonovia hat den Aktionären der Nummer zwei Deutsche Wohnen ein Übernahmeangebot gemacht, ist bereit, dafür 18 Milliarden Euro auszugeben.

Vonovia (Konzernsitz: Bochum) zählt 415.000 Wohnungen im Bestand, 354.000 davon in Deutschland. Im „Regionalbereich Hannover“ seien es rund 21.300 Wohnungen in Hannover, Braunschweig, Kassel und Göttingen mit etwa 50.000 Mietern.

Im gesamten Regionalbereich Hannover habe man in den beiden vergangenen Jahren rund 26 Millionen Euro in energetische Modernisierung und 52 Millionen Euro in Wohnungsmodernisierung investiert, heißt es auf Anfrage. Im laufenden Jahr seien 46 Millionen dafür vorgesehen.

Die mit 154.600 Wohneinheiten deutlich kleinere Deutsche Wohnen (114.000 davon in Berlin, wo auch der Konzernsitz ist) ist in Hannover nicht so stark vertreten: zusammen mit Braunschweig kommt das Unternehmen auf etwa 6000 Wohnungen, wovon rund 3300 Hannover zugerechnet werden.

Von Ralph Hübner