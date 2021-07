Mieten in Hannover steigen in der Krise weiter

Hannover

Eine neue Wohnung zu finden, ist während der Corona-Krise noch schwerer als sonst. Bereits zu Jahresbeginn hatte der städtische Wohnungsmarktbericht offen gelegt, dass die „Anzahl inserierter Mietwohnungen so gering wie noch nie seit Beginn der Datenauswertung“ ist. Und auch die Mieten steigen unverdrossen weiter. Das zeigt eine neue Auswertung des Internetportals „Immoscout24“.

Das Portal hat nach eigenen Angaben die durchschnittlichen Angebotsmieten einer 70 Quadratmeter großen Wohnung entlang des öffentlichen Nahverkehrsnetzes in Hannover ausgewertet. Während das westliche Umland mit erschwinglichen Mieten lockt, lässt die hohe Nachfrage die Mietpreise im Osten der Stadt in die Höhe schnellen.

In der Südstadt zahlt man die höchsten Mieten

Vor allem im abwechslungsreichen Stadtteil Groß-Buchholz, wo aktives Dorfleben und historische Höfe auf eine moderne Infrastruktur treffen, spiegelt sich diese Vielfältigkeit auch in den Mietpreisen wider. An der Haltestelle Karl-Wiechert-Allee im begehrten Heideviertel liegen die Mieten für eine 70 Quadratmeter große Wohnung in der Neuvermietung demnach bei 635 Euro.

In Hannover-Mitte liegen die Angebotspreise für eine 70-Quadratmeter-Wohnung am Hauptbahnhof bei 657 Euro in der Neuvermietung. Absoluter Spitzenreiter bei den Mietpreisen sind Wohnungen nahe der Haltestelle Bismarckstraße im gefragten Stadtteil Südstadt. Mit 675 Euro werden hier aktuell die höchsten Mietpreise der Stadt aufgerufen.

Immer mehr Menschen zieht es ins Umland

Obwohl die Mieten in Hannover im bundesweiten Vergleich laut „ImmoScout24“ noch erschwinglich seien, gebe es in allen Stadtteilen Preisanstiege. Durchschnittlich stiegen die Mietpreise in Hannover für eine 70-Quadratmeter-Bestandswohnung im Vergleich zum Vorjahr um 3,4 Prozent.

Doch offenbar zieht es immer mehr Menschen ins Umland. Dieser Trend zeige ein Vergleich der Angebotspreise für eine 70-Quadratmeter-Wohnung aus dem zweiten Quartal 2021 mit denen aus dem zweiten Quartal 2020. Überraschenderweise sind die höchsten Preisanstiege dabei im Westen Hannovers zu verzeichnen. An der Haltestelle Barsinghausen zahlt man mit 498 Euro für eine 70-Quadratmeter-Wohnung im Schnitt 4,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Den höchsten Preisanstieg mit 4,7 Prozent verzeichnet „ImmoScout24“ an der Haltestelle Winninghausen (Barsinghausen). Dort zahlte man im Schnitt rund 454 Euro im zweiten Quartal 2021.

Von Britta Lüers