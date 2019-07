Hannover

An der Lutherkirche in der Nordstadt ist an diesem Abend viel los. Junge Menschen spielen an einer Steinplatte Tischtennis. Andere genießen mit einem Getränk in der Hand den Feierabend. Sie alle sehen nicht so aus, als wären sie sonst mit einem teuren Geländewagen unterwegs. Nein, meist steht ihr alter Drahtesel in direkter Nähe.

Es ist das typische Nordstadt-Publikum: Studentisch, eher politisch links orientiert. Sie sind mit ihrem Stadtteil verbunden. Aufgrund steigender Mieten haben einige von ihnen Sorgen, sich bald nach einer neuen Bleibe umzusehen. „Wir befürchten, aus diesem Stadtteil verdrängt zu werden“, sagt Arne, einer der Ideengeber von „ Nordstadt solidarisch“. Die Initiative berät und veranstaltet Demonstrationen gegen Mietwucher.

An ein Gebäude in der Heisenstraße haben Aktivisten den Goldenen Miethai verliehen. Quelle: Piesemann

In der vergangenen Woche verliehen sie in der Heisenstraße – direkt in der Nähe zur Lutherkirche – den Goldenen Miethai für ein besonders „dreistes Angebot“, wie sie es ausdrücken. Das sorgte in Hannover für Aufsehen. Ist es in der Nordstadt so schlimm oder gibt es dort einfach nur eine aktive Szene, die besonders stark gegen die steigenden Mieten vorgeht? „Es ist ein bisschen was von beidem“, sagt Bezirksbürgermeisterin Edeltraut-Inge Geschke.

Mietsteigerung um 20 Prozent

Wer in der Nordstadt eine kleine Wohnung sucht, der stößt schnell an seine Grenzen. In Richtung der Herrenhäuser Gärten gilt das Quartier schon länger als eher gehobenere Wohngegend. Nun steigen aber auch die Preise in dem eher studentisch geprägten Viertel in der Nähe zur Leibniz Universität. Zwei Zweizimmerwohnungen in einem frisch sanierten, optisch herausstechenden Haus in der Lilienstraße werden als Erstbezug für 19 Euro den Quadratmeter vermietet. Die größere der beiden mit 40 Quadratmetern kostet so 760 Euro den Monat.

In diesem blau-grauen Gebäude in der Lilienstraße werden zwei Zweizimmerwohnung für 19 Euro den Quadratmeter vermietet. Quelle: Priesemann

Beim Internetportal Immobilienscout 24 sind die Mieten in den Nordstadt-Inseraten mit Uni-Nähe in den vergangenen vier Jahren um rund 20 Prozent gestiegen. Lag der durchschnittliche Preis für die Neuvermietungen rund um die Lutherkirche 2015 noch bei 8,46 Euro den Quadratmeter, muss der Mieter nun bereits 10,15 Euro abdrücken. Das Portal Immowelt hat für die Nordstadt zwischen 2013 und 2018 sogar eine Preissteigerung von einem Drittel berechnet. Insbesondere die Mittelklasse-Wohnungen würden teurer. In der Nordstadt lägen die Preise für den Quadratmeter rund 60 Cent über dem Niveau.

Miete kann sich durch Modernisierung verdoppeln

Bei den Verkäufen sieht es kaum anders aus: Eine Drei-Zimmer-Wohnung mit 69 Quadratmeter in der Nienburger Straße wird für mehr als 376.000 Euro verkauft. Eine andere „Luxus-Etage“ mit 6,5 Zimmern kostet gar mehr als eine Million Euro. Auf dem Gelände der früheren Landesfrauenklinik baut ein Hamburger Investor hochwertige Wohnungen ab 250.000 Euro aufwärts für eine Wohnung mit zwei Zimmern.

In der Lilienstraße in der Nordstadt ist eine kleine Zweizimmerwohnung zur Miete angeboten - für 19 Euro den Quadratmeter. Quelle: Screenshot/ Immobilienscout

Selbst für die, die schon in der Nordstadt wohnen, wird es immer schwieriger. „Bei einigen wird versucht, sie rauszumodernisieren“, erklärt Arne. Er möchte seinen kompletten Namen aus Furcht vor Klagen durch Immobilienfirmen nicht nennen. Die Gruppe „ Nordstadt solidarisch“ habe regen Zulauf, auch Arne und seine Nachbarn sind betroffen. Sie wohnen in der Fliederstraße zur Miete. Dort hat ein Schweizer Investor direkt nach dem Kauf angekündigt, das Haus modernisieren zu wollen und möchte die Miete deshalb um rund 60 Prozent erhöhen. Passiert sei bislang nichts, so Arne.

Randolph Fries, vom Deutschen Mieterbund (DMB) in Hannover, kennt solche Methoden. „Das ist ein Systemfehler“, erklärt er. Durch Luxus-Modernisierung könnten sich die Mieten verdoppeln, dann oft mit dem Ziel die bisherigen Mieter zu verdrängen. „Bei der Neuvermietung hat man dann ganz andere Möglichkeiten bei der Preisgestaltung“, sagt Fries.

Das andere Bild: So sehen einige Fassaden in der Nordstadt aus. Quelle: Priesemann

Ein weiteres Schlupfloch: Werden die Wohnungen komplett möbliert, könnten auch Mieten weit außerhalb des Mietpreisspiegels verlangt werden. Auch das von den Aktivisten mit dem „Goldenen Miethai“ ausgezeichnete Ein-Zimmer-Appartement in der Heisenstraße war komplett mit Möbeln ausgestattet. Das Unternehmen Campo Immobilien verlangte dafür rund 26 Euro Kaltmiete für den Quadratmeter. Die 26,5 Quadratmeter kosteten so 700 Euro im Monat. Im Nachgang will sich Campo Immobilien zur Miethai-Auszeichnung nicht äußern. Nur so viel: Die Wohnung sei inzwischen vermietet.

Doch was können Betroffene machen, etwa wenn die Mieten plötzlich mehr als 20 Prozent des Werts im Mietpreisspiegel lägen? „Man muss sich nicht alles gefallen lassen. Das Mietrecht ist aber kompliziert“, sagt Fries. Wer etwa klagt, der gewinnt nicht unbedingt – zumal dies beim potenziellen Vermieter keinen sonderlich positiven Eindruck hinterlässt. „Dann bekommt man die Wohnung nicht. Deshalb überlegen es sich viele. Die Not ist einfach zu groß“, sagt Fries. Weil es häufig auf den Einzelfall ankomme, empfiehlt er, sich von Organisationen wie dem Mieterbund beraten zu lassen.

In Hannover sei es aber noch längt nicht so schlimm wie in Städten wie Frankfurt am Main, Köln oder Berlin. Viele Wohnungen und Häuser seien in den Händen von städtischen Wohnungsbaugesellschaften oder Genossenschaften, die seriös und mit Augenmaß arbeiteten, so Fries.

Trotzdem freut sich Fries, dass inzwischen einige Menschen gegen Mietwucher auf die Straße gehen. „So massiv hat es das noch nicht gegeben“, sagt er. Es sei gut, wenn Viertel wie die Nordstadt so durchmischt blieben wie sie jetzt sind. „Da muss nicht überall der Geldadel hinziehen“, sagt Fries.

