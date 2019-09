Mieten: Investieren statt deckeln

Hannover

Es ist knapp vier Monate her, dass Juso-Chef Kevin Kühnert das Land radikal auf links krempeln wollte. In einem Interview nahm er sozialistische Kampfbegriffe wie Kollektivierung in den Mund, sprach sogar über Enteignungen. Kühnerts Forderungen wurden schnell wieder eingefangen – und haben dennoch etwas verändert. Es ist wieder leichter, mit linken Maximalforderungen Gehör zu finden. Insofern ist es konsequent, dass die Linke in Niedersachsen mit dem Ruf nach einem Mietpreisdeckel auf explodierende Mieten regiert.

Zielführend ist das jedoch nicht. Wilhelmshaven ist nicht Wolfsburg, das Wendland nicht mit dem Oldenburger Münsterland vergleichbar. Schon in der Region Hannover gibt es riesige Unterschiede. Was dem einen hilft, bremst anderorts Investitionen. Ein politisch verordneter Deckel hilft letztendlich niemanden.

Richtig ist: Die Regierenden haben lange weggeschaut. Bevölkerungsentwicklung, EZB-Zinspolitik, Immobilienboom, die Zeichen waren sichtbar. Ebenso, dass die Spirale nicht am Ende ist. Handeln lohnt sich immer noch – wenn man zu den richtigen Mitteln greift. Wie wäre es, die Auswüchse des Marktes mit den Möglichkeiten des Marktes zu bekämpfen? Viel konsequenter muss der Staat als Investor, Förderer und Bauherr auftreten – den Markt mit bezahlbaren Wohnraum überschwemmen und so die Entwicklung bremsen. Auch eine Form des Mietpreisdeckels.

Von Harald Thiel