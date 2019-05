Hannover

Am Ende, weiß Zukunftsforscher Stephan Rammler, ist es eine Platzfrage. „Die Mikromobilität wird sich nur durchsetzen können, wenn wir dem Auto Raum nehmen“, erklärte der wissenschaftliche Direktor des Berliner Instituts für Zukunftsstudien und Technologiebewertung, bei seinem Vortrag auf der neuen Messe „Micromobility Expo“.

Mit Mikromobilität sind – oftmals elektrisch angetriebene – Leicht- und Kleinfahrzeuge gemeint, die die Lücken zwischen Fußgängern, herkömmlichen Fahrrädern und Autos schließen, etwa E-Scooter, die bald auch auf Deutschlands Straßen rollen sollen (siehe Test unten).

Kommt die Verkehrswende?

„ Mikromobilität ist eine notwendige Ergänzung der heutigen Verkehrskonzepte“, erläuterte Verkehrsexperte Rammler. Viele Diskussionen drehen sich heute um die Frage, wie man die „letzte Meile in der City klimafreundlich und möglichst ohne herkömmliches Auto überwinden kann. Die Mikromobilität biete Möglichkeiten, so der Experte. Allerdings müsse die Politik Regeln aufstellen und sollte auch einen Plan haben: „Wenn wir unreguliert, ohne Sinn, Verstand und Plan daran gehen, haben wir bald einen technologischen Müllhaufen auf den Straßen stehen“, so Rammler. Von der Bundespolitik erwarte er da wenig: Auf nationaler Ebene beobachte er seit Jahren ein „totales Versagen“, eine „komplett verfehlte Verkehrspolitik“, sagte der Zukunftsforscher. „Ich hoffe auf die klugen Kommunen und plädiere für eine Verkehrswende von unten.“

Weniger Raum für Autos

Funktionieren – und den fossil angetriebenen Individualverkehr entlasten – könne die Mikromobilität zudem nur, wenn das Auto Platz macht. Im Radler-Paradies Kopenhagen etwa habe die Politik vor 30 Jahren angefangen, einen konkreten Plan umzusetzen, unter anderem mit Fahrrad-Schnellwegen und Fahrrad-Brücken. Heute bestehe der Berufsverkehr in der dänischen Hauptstadt zu 50 bis 60 Prozent aus Radlern. Auch in Deutschland müsse man bereit sein, dem Auto „Raum wegzunehmen“.

Verteilungskampf um die Straßen werde dauern

Diese Meinung teilten auch weitere Experten – vor allem, wenn E-Scooter bald den deutschen Verkehrsraum erobern. Nach derzeitiger Lage sollen die E-Roller auch auf den Radwegen fahren und nicht auf den Bürgersteigen – eine Einschätzung, die E-Mobilität-Experte Christian Förster vom Tüv Nord teilte. „Zwölf Stundenkilometer sind zu schnell für den Bürgersteig.“ Allerdings, so betonte Frank Otte, Stadtbaurat in Osnabrück und Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen, seien in vielen Städten und Gemeinden die Radwege jetzt schon viel zu schmal. „Auch E-Scooter brauchen Raum.“ Thorsten Bullerdiek, Sprecher des niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes, mahnte ebenfalls an, dass es viele Kommunen nicht mal geschafft hätten, das Fahrrad vernünftig in Verkehrskonzepte einzubinden. Klar sei: Andere Verkehrsteilnehmer müssten Platz abgeben. Dieser „Verteilungskampf“ werde aber dauern. Kirstin Hegner vom Digital Hub Mobility hatte da einen konkreten Vorschlag: „Das unproduktivste, was es bei der urbanen Flächennutzung gibt, ist Parken.“ Ihr Vorschlag: „Die Parkstreifen sollten abgeschafft werden und zu Radwegen werden.“

Jeder kann zum Testen auf die Messe kommen

Am Samstag ist die Micromobility Expo ab neun Uhr für alle geöffnet. Der Eintritt für Erwachsene kostet fünf Euro, gegen Vorlage des Tickets gibt es eine kostenlose Bratwurst. Kinder, Schüler und Studenten haben freien Eintritt. Es gibt zwei Parcours, auf denen fast alle Fahrzeuge getestet werden können. Zudem werden mehr als hundert aktive E-Mobilisten erwartet, die den ganzen Tag ihre Erfahrungen und Erkenntnisse teilen.

Inken Hägermann

Janik Marx hat getestet

Skatey 800W

Geschwindigkeit: bis zu 32 km/h

Reichweite: etwa 26 Kilometer

Antrieb: 800 Watt

Preis: 600 bis 1000 Euro

Fazit: Mit dem Skateboard über den Asphalt jagen – das mag manchen Enthusiasten eintönig sein. Das elektrische Offroad-Skateboard von Skatey geht dagegen mehr – sogar im Gelände. Der Clou: Mit einem Handjoystick gibt man Gas und betätigt die Bremse – das geht sehr intuitiv. Nach kurzer Gewöhnung an die großen Reifen macht das Board richtig Spaß. Allerdings: Auch das elektrische Skateboard ist im Straßenverkehr noch nicht zugelassen.

VWN Cargobike

Geschwindigkeit: 25 km/h

Reichweite: maximal 100 Kilometer

Antrieb: 250 Watt

Preis: noch nicht verfügbar

Fazit: Bis zu 210 Kilogramm kann das neue Lastenrad von VW transportieren. Das reicht nicht nur für den Wocheneinkauf, sondern auch etwa für den Baumarktbesuch. Im ersten Moment wirkt das Gefährt etwas behäbig. Doch hat sich erstmal der Elektromotor dazugeschaltet, ist man flott unterwegs. Doch Achtung: Der Wendekreis ist nicht zu unterschätzen, vorausschauendes Fahren dafür umso wichtiger. Noch in diesem Jahr kommt das Cargobike auf den Markt.

E-Balance Board AB700

Geschwindigkeit: 15 km/h

Reichweite: 15 bis 25 Kilometer

Antrieb: 2 x 350 Watt

Preis: etwa 400 Euro

Fazit: Das Hoverboard ist gerade für Anfänger nicht leicht zu fahren. Da ein Abstützen oder Festhalten nicht möglich ist und man sich nur auf das Ausbalancieren des eigenen Körpergewichts verlassen kann, besteht am Anfang erhöhte Unfallgefahr. Aber: Sobald man den Dreh raus hat, bietet das Hoverboard einen enormen Spaßfaktor. Derzeit darf man sich mit den Boards allerdings noch nicht im Straßenverkehr bewegen – doch das will die Politik bald ändern.

Super Soco TS1200R

Geschwindigkeit: 45 km/h

Reichweite: etwa 80 Kilometer pro Akku

Antrieb: 2400 Watt

Preis: etwa 3000 Euro

Fazit: Es sieht aus wie ein richtiges Motorrad. Nur dass die Super Soco ab 45 km/h abgeriegelt ist – damit es noch als Moped klassifiziert wird. Der Fahrspaß bleibt dabei zum Glück nicht auf der Strecke, dreht man am Gas, beschleunigt die Super Soco sofort. Für den Stadtverkehr ist es ideal – und bietet sogar noch ausreichend Platz für einen Mitfahrer. Der Preis ist zwar höher, aber gerade für junge Menschen ist das Zweirad eine gute Alternative zum Auto.

Isy Drive S8 ZR

Geschwindigkeit: 25 km/h

Reichweite: 50 bis 100 Kilometer

Antrieb: 500 Watt

Preis: etwa 3200 Euro

Fazit: Nur wenige Meter tritt man in die Pedale – dann schaltet sich der Elektromotor ein und schiebt das Fahrrad nach vorne. Ein gutes Gefühl, mit so wenig Aufwand so schnell unterwegs zu sein. Aber Achtung: Die Geschwindigkeit kann man auch leicht unterschätzen, ab und zu ein kritischer Blick auf das digitale Tachometer schadet nicht. Der Preis ist allerdings im Vergleich zu den elektrischen Alternativen sehr hoch.

Micro Merlin X4

Geschwindigkeit: 25 km/h

Reichweite: 25 Kilometer

Antrieb: 500 Watt

Preis: etwa 700 Euro

Fazit: Der Scooter von Micro fährt sich sehr leicht – einfach etwas anschieben, dann springt beim Elf-Kilo-Roller der Elektroantrieb an. Balancieren? Nicht notwendig, der Scooter bleibt auch bei niedrigeren Geschwindigkeiten stabil. Spaß macht es aber auch, mal etwas Gas zu geben. In den Kurven liegt er sehr gut und bietet ein sicheres Fahrgefühl. Gerade für Einsteiger das ideale elektrische Gefährt und leicht zu transportieren.