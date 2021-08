Hannover

Für Gunther Seckmeyer, Professor am Institut für Meteorologie an der Leibniz-Universität, sind die neuen Fakten des UN-Klimarates nicht neu. Dass die Erderwärmung um 1,5 Grad (gerechnet vom Beginn der Industrialisierung um 1850) mit dem Jahr 2030 nun wohl schneller und damit folgenschwerer kommt, „habe ich schon länger gesagt“. Sagt er mit Bedauern in der Stimme. Nach anderen Berechnungen träfe dies sogar schon im Jahr 2026 ein.

Es fehle nun nicht mehr viel, die 1,5 Grad zu erreichen „und die zwei Grad sind auch nicht sehr weit“. Und: „Es gibt keine Region der Erde, die nicht betroffen wäre.“ Die einen mehr, die anderen weniger, aber „es ist ja auch nicht so, dass bei 1,5 Grad plötzlich der Schalter umgelegt wird und bis dahin ist alles okay“. Man sehe jetzt bei bereits 1,1 bis 1,2 Grad die Auswirkungen,“ einerseits die starken Niederschläge und dann die großen Hitzewellen“. Die Brände würden die Erderwärmung noch beschleunigen, „es brennt ja nicht nur Südeuropa“. Große Feuer gäbe es in großen Teilen von Sibirien sowie Nord- und Südamerikas. „Die Welt brennt“, sagt Seckmeyer – „und das noch vor Erreichen der 1,5 Grad. Wenn wir die erst erreichen, wird es noch härter.“ Auch bei uns seien solche Folgen nicht unrealistisch. „Das kann uns auch in der Region blühen, darauf müssen wir uns vorbereiten und alles dafür tun, damit es nicht noch schlimmer wird.“

Hannover, Institut für Meteorologie, Leibniz-Universität: Meteorologe Professor Gunther Seckmeyer Quelle: Clemens Heidrich

Die Politik müsse die Rahmenbedingungen dafür schaffen, aber „in einer Demokratie geht es nicht ohne die Bereitschaft der Bürger“, sagt Seckmeyer. Umgekehrt kann der einzelne Bürger nicht die strukturellen Veränderungen eines Staates durchführen. Wir sind alle gefragt“.

„Auslieferungsstopp für Verbrennungsmotoren“

Innovationsforscher Jens Clausen von „Scientist for Future Hannover“ beschreibt es noch deutlicher: Mit einer „gigantischen Geschwindigkeit müssen wir in die Hufe kommen, um die Gesellschaft umzubauen“. Lieber heute als morgen bräuchte man „ein Verbot des Einbaues neuer Gas- und Ölheizungen, den Auslieferungsstopp für Autos mit Verbrennungsmotor und wir müssen den Kohleausstieg vorziehen“.

Borderstep Impact Forum 2019 Jens Clausen ist Mitgründer des Borderstep Institut für Innovation und Nachhaltigkeit und bei den Scientists for Future engagiert. Quelle: Rolf Schulten

Clausen befürchtet, dass die Gesellschaft vor einer Arbeitskräfteknappheit im Bereich der Gebäudesanierung stünde – Stichwort „Umstellung der Wärmeversorgung“. Er sagt: „Wenn wir bis 2040 in fast allen deutschen Häusern die Gas- oder Ölheizung durch Fernwärme oder Wärmepumpe ersetzen wollen, muss die Heizungsbranche ihren Output verdreifachen. Die Automobilindustrie könnte aber ihren Output halbieren.“ So werde der Strukturwandel nicht nur schneller, sondern auch branchenübergreifender.

„Schwierig, glücklich in die Zukunft zu schauen“

Die Vorschläge der Wissenschaftler fallen zumindest links vom Neuen Rathaus auf fruchtbaren Boden. Dort, wo die jungen Leute von Fridays for Future (FFF) ihr Protestcamp aufgeschlagen haben, sieht man sich durch die Nachrichten aus Genf bestätigt. „Jedes zehntel Grad zählt, jede Tonne C02, die vermieden werden kann, muss vermieden werden“, fordert FFF-Sprecherin Nika Sieblich. Die 17-jährige Schülerin aus Hannover findet die neuen Fakten des UN-Klimarats schockierend, „es ist schwierig, positiv zu bleiben und glücklich in die Zukunft zu schauen“, sagt sie. „Wenn der Kipppunkt erreicht ist, geht nichts mehr.“

Hochwasser und Brände als Vorboten

Die Hochwasser im Südwesten Deutschlands und die Brände in Griechenland und der Türkei sehen die jungen Leute durchaus als Vorboten und sie fordern Klimagerechtigkeit sowie die konsequente Nutzung der erneuerbaren Energien. Mit Blick auf die Bundestagswahl aber konstatiert die Schülerin: „Es gibt keine einzige Partei, die wirklich klare Vorschläge im Wahlprogramm hat, um der Klimakrise angemessen zu begegnen.“

„Keine Alternative zu sofortigem drastischen Handeln“

Vorschläge auch für die Region hat die Umweltbewegung Extinction Rebellion (XR). XR-Aktivistin Julia Förster meint, dass „der IPCC Bericht wie schon das Urteil des Bundesverfassungsgericht ein starkes Ausrufezeichen für die Forderung der Klimagerechtigkeitsbewegung ist: Es gibt einfach keine Alternative zu sofortigem drastischen Handeln“. Auch keine zu sofortiger Energiewende - „die mit dem Bürger*innenbegehren „Hannover erneuerbar“ in Hannover ermutigend gestartet ist.“ Und auch keine zu einer sofortigen Verkehrswende – „der Südschnellweg darf nicht ausgebaut werden“, sagt Förster.

Von Petra Rückerl