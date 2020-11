Hannover/Lehrte

Der Osten Hannovers wird am Wochenende zur Staufalle. Nicht nur wegen der Vollsperrung auf der A2, an der Hochspannungsleitungen repariert werden müssen, die über die Autobahn führen. Wie die Stadt jetzt mitgeteilt hat, ist am Sonntag auch der Messeschnellweg komplett dicht. Zwischen dem Seelhorster Kreuz und der Anschlussstelle Mittelfeld werden zwischen 7 und 17 Uhr Bäume gefällt.

Im Seelhorster Forst müssen in der Nähe der Fahrbahn des Messeschnellwegs rund 40 Bäume entfernt werden. Es handelt sich vor allem um Buchen und Birken. Sie sind laut Stadt wegen der Trockenheit in den vergangenen Jahren nicht mehr standsicher.

Anzeige

Lehrte droht der Verkehrskollaps

Die Arbeiten an der Hochspannungsleitung über die A2 sind für die kommenden beiden Wochenenden (13. bis 15. November und 20. bis 22. November) geplant. Zwischen dem Kreuz Hannover-Ost und der Abfahrt Lehrte-Ost ist die Autobahn in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Die Arbeiten beginnen bereits am Freitag um 20 Uhr. Sonntag ab 17.30 Uhr soll die Autobahn wieder freigegeben werden.

Auf den Ausweichrouten ist mit erheblichen Staus zu rechnen. Vor allem Lehrte droht der Kollaps. Der komplette A2-Verkehr wird sich mitten durch die Kommune wälzen. In Fahrtrichtung Berlin werden die Fahrzeuge ab dem Kreuz Hannover-Ost auf die A7 umgeleitet. In Anderten wird der Verkehr auf die B65 geschickt. Von dort aus geht es weiter auf die B443 nach Lehrte, von dort aus zurück auf die A2. In Fahrtrichtung Dortmund werden die Fahrzeuge ab Lehrte-Ost durch Lehrte auf die B443 geschickt. Von dort aus nehmen sie den selben Weg wie die Fahrzeuge in Gegenrichtung, nur umgekehrt.

Die Vorbereitungen laufen: Arbeiter stellten am Mittwoch bereits die Schilder für die Umleitungen auf. Quelle: Rainer Dröse

Friedhelm Fischer von der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr rechnet „mit Störungen auch im nachgeordneten Netz“. Die Sperrung des Messeschnellwegs sieht er jedoch nicht als zusätzliches Problem, weil dieser nicht als Umleitungsstrecke vorgesehen sei.

Hoffen auf weniger Verkehr wegen Corona

Das sieht auch die Stadt Hannover so. „Das ist verkehrlich kein Problem, weil sich die jeweils ausgewiesenen Umleitungsstrecken der beiden Baumaßnahmen nicht überlagern“, sagt Sprecher Dennis Dix. Der Verkehr vom Messeschnellweg wird über den Südschnellweg (B 65), die Hildesheimer Straße und die Garkenburgstraße umgeleitet. Die Stadt empfiehlt, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Fischer geht davon aus, dass durch den wegen der Corona-Pandemie beschlossenen Teil-Lockdown „weniger Besuchsverkehr“ auf den Straßen unterwegs sein wird. Das könnte trotz der Vollsperrungen für ein wenig Entlastung sorgen, hofft er.

Avacon erneuert 110.000-Volt-Leitung

Die Sperrung der A2 ist notwendig, weil der Energieversorger Avacon zwischen dem Kreuz Hannover-Ost und Lehrte Schäden an einer Hochspannungsleitung entdeckt hat, die über die Autobahn führt. Diese stammt noch aus dem Jahr 1936. Weil es sich um eine Leitung mit 110.000 Volt handelt, dürfen während der Arbeiten keine Fahrzeuge darunter hindurch fahren.

Insgesamt müssen zwischen Hänigsen und Lehrte 20 Kilometer Leitung ausgetauscht werden. Die Hochspannungsmasten bleiben stehen. Die Seile sowie die Isolatoren müssen laut Avacon jedoch erneuert werden.

Lesen Sie auch

Von Christian Bohnenkamp