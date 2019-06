Hannover

Es wirkt wie ein klassischer Nachbarschaftsstreit aus einer nachmittäglichen Gerichtsshow im Fernsehen – allerdings ein ziemlich blutiger. Zwei Männer wohnen mit ihren Familien im selben Haus. Einer hat belgische Schäferhunde, die immer wieder ohne Leine unterwegs sind. „Wenn meine Frau mit ihnen raus geht, hauen sie manchmal ab, sie wollen dann zu mir“, erklärt der Angeklagte am Montag im Amtsgericht. So war es auch am Vorabend des Tages, als er seinen Nachbarn mit vier Messerstichen schwer verletzte.

Ärger um unangeleinte Schäferhunde

Der Nachbar hatte sich immer wieder geärgert wegen der Hunde, er habe Angst. Auch die Polizei sei deshalb bereits gekommen. Ferdi U. fühlte sich schikaniert: „Seit Jahren geht das so“, sagt er auf der Anklagebank sitzend. Sein Nachbar hätte immer wieder versucht, die Hunde und ihn zu provozieren, habe etwa Geschirr extra vor ihnen im Treppenhaus fallen lassen. „Als ob er wollte, dass der Hund durchdreht.“

Die Auseinandersetzung eskaliert

Nach einer Nacht, in der Ferdi U. nicht schlafen konnte – sein Rhythmus ist durch Nachtarbeit oftmals gestört – suchte er das Gespräch. Soweit sind sich der Angeklagte und der Nebenkläger einig. Aber dann gehen die Geschichten auseinander, als seien es zwei verschiedene TV-Folgen. Ferdi U. meint, das spätere Opfer habe ihm sofort gedroht. Er soll gesagt haben „Wir reden hier überhaupt nicht mehr, wir regeln das anders.“ Daraufhin habe er eine Taschenlampe aus seinem Wagen geholt, an dem er gerade ein Leuchtmittel ausgetauscht hatte – integriert in den Griff: ein Messer. Das sah der Angeklagte. Er holte ebenfalls ein Messer aus seiner Hosentasche und stach zu. Satte vier Mal traf er, zwei Stiche ins Gesäß waren tief, bluteten stark, zwei Stiche oberhalb der Gürtellinie verursachten nur Schürfwunden. Das habe er aus reinem Selbstschutz gemacht.

Opfer hat mehrere Stiche, kann aber weglaufen

Das Opfer hingegen sagt, die Taschenlampe hätte er in seiner Hosentasche gehabt, und erst später beim Weglaufen sei sie ihm heraus gefallen. Der Angeklagte habe sofort gedroht, ihn am Kragen gepackt, den Hund an der Leine gehabt, ein Klappmesser herausgeholt und unvermittelt zugestochen. Mehrfach noch in Richtung des Halses, dort aber nicht getroffen. Dann habe er weglaufen können, Farid U. sei hinterher gekommen, habe aber abgelassen.

Angeklagter ruft die Polizei

Tatsächlich hat der Angeklagte noch selbst die Polizei verständig. Auch bei deren Eintreffen habe er laut Zeugenaussage einer Polizistin sofort die Hände gehoben und erklärt, er habe seinen Nachbarn mit dem Messer verletzt.

Beide Messer wurden von der Polizei sichergestellt. Wo sie sind ist derzeit allerdings unklar, auch inwieweit sie untersucht worden sind. Das wird bei einer Fortsetzung am 26. Juni geklärt.

Von Eva-Maria Weiß