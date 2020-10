Hannover

Schon wieder ist es in der Innenstadt zu einer Messerstecherei gekommen. Ein 23-Jähriger wurde durch Stiche verletzt, sein gleichaltriger Begleiter durch Hiebe mit einem Schlagstock. Die Polizei sucht Zeugen.

Die beiden Männer waren am Mittwochabend gegen 22.40 Uhr in der Goethestraße (Mitte) in der Nähe des Steintorplatzes mit zwei anderen Männern in Streit geraten. Die Ursache der Auseinandersetzung ist noch unbekannt. Plötzlich zückte einer der Täter ein Messer und stach mehrfach auf Arme und Beine seines Kontrahenten ein, der dadurch schwer verletzt wurde. Sein Begleiter wurde durch Schläge mit einem stockähnlichen Gegenstand am Kopf schwer verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Polizei bittet um Hinweise

Die Täter flüchteten in Richtung Steintor. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Zeugen beschrieben einen der Täter als mittelgroß. Er hatte dunkle Haare und trug zum Zeitpunkt der Tat eine gelbe Jeanshose mit schwarzen Streifen und einen grauen Pullover. Sein Komplize war ebenfalls mittelgroß und dunkelhaarig. Er war mit einem schwarzen T-Shirt bekleidet.

Wer weitere Hinweise zum Tathergang oder zu den Tätern machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeikommissariat Mitte unter der Telefonnummer 0511/109 28 20 zu melden.

Von Andreas Krasselt