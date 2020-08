Messerstecherei in Hannover: Mann (30) nach versuchtem Tötungsdelikt in Lebensgefahr

Hannover

Messerstecherei in Hannover: In der Nacht zu Sonntag ist im Stadtteil Bemerode ein Mann (30) durch Stiche in den Rücken lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei hat als Tatverdächtigen einen 28-Jährigen festgenommen. Die Beamten ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

An der Straße Kattenbrookstrift war es gegen 1.15 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen 20 bis 30 Personen gekommen. Dabei stach der mutmaßliche Täter auf den 30-Jährigen ein. Der Hannoveraner erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Lebensgefährlich Verletzter bleibt am Tatort zurück

Mehrere Zeugen alarmierten die Polizei. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte flüchteten die Beteiligten. Der Verletzte blieb lebensgefährlich verletzt am Boden zurück.

Der 30-Jährige selbst konnte den Polizisten aber Hinweise auf den mutmaßlichen Täter geben. Die Beamten nahmen den 28-Jährigen in der Nähe des Tatortes fest.

Polizei findet Tatwaffe

Nach Angaben von Polizeisprecherin Natalia Shapovalova konnte auch die vermutliche Tatwaffe gefunden werden. Das Messer befand sich in Tatortnähe und wurde beschlagnahmt.

Der 30-Jährige wurde in eine Klinik eingeliefert. Er musste notoperiert werden. Laut Natalia Shapovalova schwebt der Hannoveraner aktuell nicht mehr in Lebensgefahr.

Messerstecher in U-Haft?

Im Laufe des Sonntags soll sich entscheiden, ob der mutmaßliche Messerstecher in U-Haft kommt.

Von Britta Mahrholz