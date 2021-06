Messerstecherei in Hannover: 16-jähriges Opfer auf dem Weg der Besserung

Hannover

Der 16-Jährige, der am Freitagabend von einem unbekannten Messerstecher in Hannover schwer verletzt wurde, ist auf dem Weg der Besserung. Er konnte im Krankenhaus bereits gegenüber der Polizei erste Angaben zum Tatablauf machen. Der Hannoveraner hatte am Freitagabend Zivilcourage gezeigt, war eingeschritten, als ein anderer Jugendlicher in Kleefeld von einer Bande malträtiert wurde – und wurde deshalb selbst zum Opfer.

Die Polizei habe „großen Respekt“ davor, dass der 16-Jährige auf dem Schotterparkplatz des Annabads am Hermann-Löns-Park eingeschritten ist, sagte Sprecher Marcus Schmieder am Sonntag, aber: „Niemand sollte sich selbst in Gefahr bringen.“

Im Notfall die 110 wählen

Grundsätzlich ist es wichtig, Menschen, die in Not sind, Hilfe zu leisten. „Was auf jeden Fall jeder tun kann, ist, die Polizei über den Notruf zu verständigen“, erklärt Schmieder.

Das haben Zeugen in Kleefeld auch getan. Der Messerstecher, der den 16-Jährigen mit mehreren Stichen schwer verletzt hat, ist unterdessen weiter auf der Flucht. Die Polizei fahndet weiter nach ihm. „Wir haben Hinweise, den wir nachgehen“, so Schmieder. Gegen den Unbekannten wird wegen versuchten Totschlags ermittelt.

Von Britta Mahrholz