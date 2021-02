Messerstecherei im Steintor Hannover: 19-jährige Frau wegen versuchten Totschlags in U-Haft

Hannover

Die Ermittlungen im Fall einer blutigen Messerstecherei mit zwei lebensgefährlich verletzten Männern (34, 38) im Steintor-Viertel in Hannover haben eine ungewöhnliche Wendung genommen. Die Polizei hat eine 19-jährige Frau festgenommen. Sie sitzt inzwischen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Untersuchungshaft.

Das Verbrechen in der Nacht zum 27. Dezember 2020 hatte für Aufsehen gesorgt: Nach Angaben der Polizei waren an dem Streit in der Steintorstraße zehn bis 15 Personen beteiligt. Zwei Deutsch-Russen wurden dabei durch Messerstiche in den Oberkörper lebensbedrohlich verletzt, ein 43-Jähriger mit kasachischer Staatsangehörigkeit erlitt einen Stich ins Bein. Insgesamt neun Albaner nahm die Polizei anschließend fest. Wer zugestochen hatte, dazu dauern die Ermittlungen weiter an.

Video zeigt Tritte

Um Licht ins Dunkel der Tat zubringen, hatten die Beamten die Aufzeichnungen von Überwachungskameras rund um den Tatort ausgewertet – und waren so auf die junge Frau gestoßen. In einem Video soll zu sehen sein, wie die 19-Jährigen auf den lebensgefährlich verletzten 38-Jährigen eintritt.

Brutaler geht es nicht: „Die Frau soll bei dem wehrlos am Boden liegenden Mann mehrfach mit den Füßen gegen und auf den Kopf getreten haben“, sagt Oberstaatsanwalt Thomas Klinge. Dabei habe sie – so der Vorwurf – den Tod des 38-Jährigen billigend in Kauf genommen.

Polizei identifiziert die Beschuldigte

Die Beschuldigte, die aus der Region Hannover stammt, war wie die meisten Beteiligten an der Messerstecherei vom Tatort geflüchtet. Sie konnte aber anhand der Video-Aufzeichnungen von der Polizei identifiziert werden.

Gegen sie wurde Haftbefehl erlassen. Die 19-Jährige sitzt wegen versuchten Totschlags in der Justizvollzugsanstalt Vechta.

Von Britta Mahrholz