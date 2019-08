HANNOVER

Er wirkt jungenhaft, wie er schmächtig in seinem grauen Kapuzenpullover und mit einer Under-Cut-Frisur neben seinem jüngeren Bruder auf der Anklagebank sitzt. Dann schildert Rauuf A. (20) in Saal 127 des Landesgerichts nervös seine Sicht aus der Nacht, in der er das Messer zückte.

Nebenkläger bei Aussage nicht im Raum

„Mein Bruder kam am Abend nach Hause und erzählte mir unter Tränen, dass er verprügelt wurde“, beginnt Rauuf A. seine Schilderung. Ohne dass er verstanden habe, was wirklich passiert sei, sei er der Aufforderung seines jüngeren Bruders gefolgt und habe ihn zum Opernhaus begleitet. „Da saß eine Gruppe Jugendlicher, die haben uns erst beleidigt und dann angegriffen. Dabei bin ich auf den Boden geworfen worden. Dann hat sich einer von ihnen auf mich gesetzt und auf mich eingeschlagen.“

Daraufhin zog er ein Messer aus seinem Ärmel und stach auf seinen Angreifer ein: „Ich wollte mich nur wehren“, so Rauuf A. Danach sei er zu seinem jüngeren Bruder geeilt, auf den bis zu fünf andere aus der Gruppe eingeschlagen haben sollen. „Es reicht jetzt“, will er gerufen haben, um dann seinen Bruder aus der Gruppe zu ziehen und mit ihm gemeinsam zu fliehen. „Ich wollte niemanden töten“, sagte er vor Gericht. Das Tatwerkzeug – laut Aussage ein Obstmesser – will er dann später in der Ludwigstraße weggeschmissen haben.

Der 18-Jährige, der als Nebenkläger mit im Gerichtssaal sitzt, wäre am Tag der Tat fast an seinen Stichverletzungen gestorben. Den Aussagen des Angeklagten wollte er nicht zuhören. Noch vor der Einlassung von Rauuf A. verließ er den Saal.

Aussagen unterscheiden sich von Polizeiverhör

Schriftliche Auszüge des damaligen Polizeiverhörs von Rauuf A. wurden am Freitag ebenfalls thematisiert. Während er im Gerichtssaal davon sprach, dass ihn sein jüngerer Bruder aufgefordert haben soll mit zur Oper zu gehen, schilderte er der Polizei damals, dass er selbst die Initiative ergriff und seinen Bruder aufforderte. Die zweite Ungereimtheit: „Es hat niemand am Boden gelegen“, las Richterin Monika Thiele aus dem verschriftlichten Polizeiverhör vor. Eine Äußerung, die seine Aussagen vom zweiten Prozesstag ebenfalls nicht stützen.

Welche Rolle spielt der dritte Angeklagte?

Ob Rauuf A. mit seinen Aussagen den dritten Angeklagten, Ferhad G. (17) entlasten wollte, bleibt zu prüfen. Dem 17-Jährigen wird Strafvereitelung vorgeworfen, da er (laut Anklageschrift) im späteren Verlauf der Tatnacht die Waffe aus einem Mülleimer in der U-Bahn-Station Hauptbahnhof – nachdem sie dort von den beiden Hauptangeklagten entsorgt worden sein soll – gefischt und hinter dem Hauptbahnhof weggeworfen haben soll. Tatsächlich zeigte am zweiten Prozesstag ein Video-Zusammenschnitt aus der Tatnacht, wie Rashid. A. und sein älterer Bruder Rauuf gegen 22:30 Uhr etwas in einem Mülleimer deponierten, um dann gegen Mitternacht mit Ferhad G. an denselben Ort zurückzukehren. Die Videobilder zeigten, wie sich die drei an dem gleichen Müllbehälter aufhielten, G. etwas herausholte und in die Jacke steckte.

Der Hintergrund

Den angeklagten Brüdern Rashid A. (17) und Rauuf A. (20) wird vorgeworfen in der Nacht des 22. Februar eine Gruppe von sieben bis acht Gleichaltrigen am besagten Ort mit einem Messer angegriffen zu haben, woraufhin ein 18-Jähriger ums Leben kam sowie drei weitere teils lebensbedrohlich verletzt wurden. Seit Donnerstag muss sich das Brüder-Paar wegen Totschlag, versuchtem Totschlag und gefährlicher Körperverletzung vor dem Landgericht verantworten.

Von Jens Strube