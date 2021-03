Hannover

Sie spielten zusammen Fußball, übernachteten beieinander, wurden gemeinsam erwachsen. Es sind Erinnerungen an eine dicke Freundschaft, die am Abend des 29. August ihr endgültiges Ende gefunden haben dürfte. Jener Abend, an dem Qazim R. (29) seinem langjährigen Kumpel (31) das Messer in die Lunge gerammt haben soll. Nur eine Not-OP konnte dessen Leben retten. Dabei hatte dieser nur einen Streit zwischen R. und einem anderen Freund schlichten wollen.

Am Dienstag startete im Landgerichtssaal 127 der Prozess gegen den 29-Jährigen. Um kurz nach 9 Uhr wurde er von einem Justizbeamten auf die Anklagebank geleitet. Die Situation schien den etwa 1,80 Meter großen Mann mit Glatze und sanfter Stimme zu belasten. Die Stirn war faltig, seine Schultern wirkten schwer. Schwer wie die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft, die ihn wegen versuchten Totschlags und schwerer Körperverletzung angeklagt hat.

Stimmung bei der Eröffnungsfeier beginnt zu kippen

Abgesehen von seinen Personalien sagte der Angeklagte nichts am ersten Verhandlungstag. Dafür schilderte der als Zeuge geladene Geschädigte umso mehr. Es soll ein fröhlicher Abend am 29. August gewesen sein – anfangs. Am Kattenbrookstrift in Bemerode wurde die Eröffnung der Shisha-Bar „Legends Bar“ gefeiert. „Der ganze Stadtteil war da, jeder kannte jeden“, so der 31-Jährige.

Lesen Sie auch: Messerstecherei in Hannover: Mann (30) nach versuchtem Tötungsdelikt in Lebensgefahr

Der Alkohol floss in Strömen, es wurde gefeiert. Plötzlich sollen der Angeklagte, zu dem der Geschädigte bereits länger keinen Kontakt mehr hatte, und ein Kumpel des 31-Jährigen sich bepöbelt und beleidigt haben. Die Stimmung im Laden begann zu kippen. „Ich kenne den Inhaber und wollte schlichten.“ Die Streithähne gehen raus, um die Fronten zu klären. „Da bin ich mit, weil ich nicht wollte, dass sie sich prügeln.“

Opfer wollte schlichten und wird angegriffen

In einem unmittelbar angrenzenden Haustunnel zu einem Hinterhof sei es mit den Provokationen weitergegangen, wobei sich der 31-Jährige immer wieder zwischen die beiden gestellt haben will. „Dann war der Streit eigentlich vorbei.“ Während der Kumpel den Rückzug angetreten haben soll, blieben die beiden Jugendfreunde zurück. „Ich habe das Handgelenk von Qazim genommen und meinte: Komm, lass uns wieder reingehen’.“

Beim Angeklagten (stand laut Anklageschrift auch unter Drogeneinfluss) schienen daraufhin die Nerven durchzubrennen. „Er hat mir ohne Vorwarnung einen Faustschlag verpasst“, sagt der 31-Jährige. Er ist deutlich kleiner, schmächtiger. Ein kluger, rhetorisch begabter Mann. In seiner Stimme schwingt die ganze Enttäuschung und Verletzung wegen der Ereignisse des Abends mit, die er bis heute nicht verarbeitet hat.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Ich hatte Todesangst und konnte nur an meine Mutter denken“

Im Affekt habe er zurückgeschlagen. „Dann habe ich einen weiteren Schlag bekommen.“ Doch es war ein Messerstich. Fünf Zentimeter tief drang die Klinge des Einhandmessers in den oberen linken Rücken ein, traf die Lunge. Lebensgefahr. Auch ein zu Hilfe eilender Freund, der den Angeklagten vom 31-Jährigen weggetreten haben soll, bekam einen Messerstich ab. Weil jedoch das Mobiltelefon in der Brusttasche getroffen wurde, blieb dieser unverletzt.

Während der 31-Jährige langsam seine Verletzung realisiert, bricht im Tunnel eine Massenprügelei zwischen dazukommenden Besuchern der Shisha-Bar aus. Als die Sirenen der von Anwohnern gerufenen Polizei näher kamen, seien alle weggelaufen, so der Geschädigte. Er blieb als einziger zurück. „Ich hatte Todesangst und konnte nur an meine Mutter denken.“ Eine Not-OP rettete am Ende sein Leben. Was bleibt, ist die Frage nach dem warum: „Ich kenne Qazim nicht als Schläger, aber das was er getan hat, ist unverzeihlich.“

Von Jens Strube