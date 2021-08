Seelze

Eine fast tödliche Auseinandersetzung am Mittwochnachmittag auf dem Lessingplatz in Seelze: Ein 18-Jähriger hat dabei einen 19-Jährigen mit mehreren Messerstichen lebensgefährlich verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Kriminaldauerdienstes (KDD) gerieten die beiden jungen Männer gegen 16 Uhr im Laufe eines Gesprächs aneinander. Der 18-Jährige griff den 19-Jährigen mit einem Messer an und verletzte ihn mit mehreren Stichen lebensgefährlich. Als ein zufällig anwesender 48 Jahre alter Zeuge den Notruf betätigte, flüchtete der Angreifer.

Fahndung mit Polizeihubschrauber

Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung nach dem Tatverdächtigen auf, an der auch ein Polizeihubschrauber und Kräfte der Bundespolizei beteiligt waren. Gegen 18.30 Uhr nahmen Einsatzkräfte den 18-Jährigen aus Neustadt am Rübenberge in Letter fest. Er wird Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt.

Der Angegriffene wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen und dort notoperiert.

Die Polizei ermittelt wegen des versuchten Totschlags gegen den 18 Jahre alten Heranwachsenden. Zeugen werden gebeten, sich beim KDD unter der Telefonnummer 05 11/109-55 55 zu melden.

Von mlg