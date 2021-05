Messerangriff in Hannover: Wurde Mädchen-Gang bei der Attacke gefilmt?

Hannover

Nach der Messer-Attacke einer Mädchen-Gang auf eine 17-Jährige in Hannover fahndet die Polizei weiter nach den Täterinnen. Inzwischen haben sich Zeugen gemeldet, die Hinweise auf die Flüchtigen geben konnten. Außerdem überprüft die Polizei, ob die Angreiferinnen bei der Tat in der Tiefgarage am Opernplatz gefilmt wurden.

Begonnen hatte am vergangenen Donnerstag alles in der U-Bahnstation Kröpcke, als das Opfer gegen 17.30 Uhr auf einen Zug nach Langenhagen gewartet hatte. Die 17-Jährige wurde von den drei Unbekannten im Alter von 16 bis 18 Jahre angepöbelt, verprügelt und beraubt. Diese Szenen auf dem Bahnsteig haben offenbar mehrere Zeugen beobachtet, die in einer Stadtbahn saßen.

Tatort Tiefgarage: Hier kam es zum Messerangriff. Quelle: Hottmann

„Die Hinweisgeber haben sich bei uns gemeldet“, berichtet Polizeisprecher Michael Bertram. Die Fahrgäste sollen in den kommenden Tagen von den Ermittlern vernommen werden.

Außerdem prüft die Polizei gerade, ob die Mädchen-Gang vor, bei und nach dem Übergriff in der U-Bahnstation am Kröpcke gefilmt wurde. „Hierzu wurde bereits bei der Üstra angefragt, ob es Bilder aus der Videoüberwachung gibt“, so Bertram.

Messerstich in der Tiefgarage

Nach dem Raub, bei dem die Täterinnen die Handtasche der 17-Jährigen erbeuteten, verlagerte sich das Geschehen in die Tiefgarage am Opernplatz, wo das Opfer gemeinsam mit einer Helferin erneut auf die Bande traf. Im Verlauf der Auseinandersetzung ging eine der Angreiferinnen mit einem Messer auf die Geschädigte los.

Dabei stach die Unbekannte der 17-Jährigen in den Oberschenkel. Das Opfer wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Inzwischen soll das Mädchen auf dem Weg der Besserung sein.

Hier geht es in die Tiefgarage, wo es zu der Messer-Attacke kam. Quelle: Hottmann

Die Polizei fahndet weiter nach der Mädchen-Gang und auch nach einem etwa 18-jährigen Mann mit schwarzen Haaren, einem schwarzen Basecap und heller Oberbekleidung, der bei dem Messerangriff in der Tiefgarage dabei war. Eine der Täterinnen trug einen roten Jogginganzug der Marke Adidas, darüber eine helle Jacke (wahrscheinlich eine Lederjacke). Sie ist etwa 16 Jahre alt und rund 1,65 Meter groß.

Hinweise an das Polizeikommissariat Mitte unter der Telefonnummer 0511/1092815.

Von Britta Mahrholz