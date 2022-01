Hannover

Die 25-jährige Frau, die am Donnerstag versucht haben soll, ihren Lebensgefährten im Schlaf mit einem Messer zu erstechen, muss in Untersuchungshaft. Das teilt das Amtsgericht Hannover am Freitag mit. „Sie kommt in die JVA Hildesheim“, so Sprecher André Simon. Die Polizei ermittelt gegen die Frau aus Hannovers Nordstadt wegen versuchter Tötung.

Die Polizei konnte die 25-Jährige noch am Tatort, eine Wohnung in einer Asylbewerberunterkunft an der Haltenhoffstraße festnehmen. Sie soll gegen 7.40 Uhr am Donnerstag versucht haben, ihren 34-jährigen Lebensgefährten mit einem Messer zu erstechen. Er erlitt leichte Verletzungen und konnte sich bei Nachbarn in Sicherheit bringen.

Drei Kinder in Wohnung gefunden

In der Tatortwohnung hatten die Ermittler zudem drei Kinder gefunden, die dem Jugendamt übergeben wurden. Wie die Polizei Hannover mitteilt, handelt es sich bei ihnen um den Nachwuchs der 25-Jährigen. Der genaue Tathergang wird weiter untersucht. Die Hintergründe bleiben vorerst unklar.

Von Manuel Behrens