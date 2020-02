Messerangriff auf 84-Jährigen in Limmer: Täter (17) sitzt in U-Haft

Hannover

Der Jugendliche (17), der am Freitagnachmittag einen 84-jährigen Rentner in Limmer mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt hat, sitzt hinter Gittern. Wie die Polizei am Sonntag auf NP-Anfrage mitteilte, ist am Sonnabend Haftbefehl gegen den 17-Jährigen erlassen worden.

Gegen 14 Uhr war am Freitag das Unfassbare passiert: Der Jugendliche ging auf der Eppersstraße mit einem Messer auf den betagten Fußgänger los. Nach Angaben der Polizei völlig unvermittelt und von hinten.

84-Jähriger am Hals verletzt

Der Angreifer verletzte den 84-Jährigen am Hals. Mit schweren Verletzungen musste das Opfer in eine Klinik eingeliefert werden. Lebensgefahr bestand für den Rentner aber nicht.

Laut Polizeisprecher Mirco Nowak wurde gegen den 17-Jährigen Haftbefehl wegen eines „versuchten Tötungsdelikts“ erlassen. Weitere Einzelheiten nannte er nicht. Bislang ist unklar, ob Täter und Opfer einander kannten, der Jugendliche den alten Mann ausrauben wollte oder er möglicherweise psychische Probleme hat.

Lesen Sie auch:

Von Britta Mahrholz