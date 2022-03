Hannover

Eine Woche nach der Messerattacke auf eine Jugendliche (16) im Vahrenwalder Park hat die Polizei in Hannover drei tatverdächtige junge Frau ermittelt – sie sind erst 17, 18 und 19 Jahre alt. Ihnen wird vorgeworfen, am vergangenen Dienstag der 16-Jährigen ein Messer in den Bauch gestoßen zu haben.

Das Trio ist durch einen Hinweis, der im Umfeld des Opfers eingegangen war, ins Visier der Polizei geraten. Ob wirklich alle drei Verdächtigen an der Tat beteiligt waren, ist nicht sicher, teilt die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Kathrin Söfker, mit: „Das ist Gegenstand der Ermittlungen.“ Nach jetzigem Stand kannten sich die Beteiligten vor der Messerattacke nicht.

Opfer hat Verletzungen im Bauch und am Knie

Augenzeugen berichteten, dass die 16-Jährige kurz vor dem Messerangriff einen kurzen Streit mit drei jungen Frauen hatte. Wenig später wurde die Jugendliche von der Besatzung eines Streifenwagens blutend auf einer Bank im Vahrenwalder Park (Gelände zwischen Dragonerstraße und Vahrenwalder Straße) gefunden. Ihre Verletzungen waren potenziell lebensbedrohlich. Die Jugendliche hatte eine Stichverletzung im Bauch und eine weitere Verletzung am Knie. Sie wurde in eine Klinik eingeliefert.

Die Polizei hatte in dem Fall zunächst wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Die Staatsanwaltschaft geht laut Söfker aber inzwischen nur noch von gefährlicher Körperverletzung aus. Es gebe Zweifel, dass die Angreiferinnen wirklich den Vorsatz gefasst hatten, die 16-Jährige zu töten.

Von Tötungsabsicht zurückgetreten?

Falls dem doch so gewesen sein sollte, könnten die Täterinnen auch von der Tötungsabsicht zurückgetreten sein. Nach dem Angriff soll das Trio sofort geflüchtet sein und nicht durch weitere Stiche versucht haben, der 16-Jährigen noch schlimmere Verletzungen zuzufügen. Die Ermittlungen jedenfalls dauern an.

