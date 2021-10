Hannover

Die Lage in Linden scheint trotz hoher Polizeipräsenz seit etwa zwei Monaten immer wieder auszuarten. Bei einer zweiten Messerstecherei binnen eines Monats am Küchengarten in Hannover sind in der Nacht zu Sonnabend drei junge Männer verletzt worden. Die Polizei fasste einen 16-Jährigen als mutmaßlichen Täter.

Erst vor einem Monat – ebenfalls am Wochenende, in der Nacht zum Sonntag, dem 12. September – hatte es eine gewalttätige Auseinandersetzung in Linden-Mitte gegeben: Am Küchengarten war ein Streit zwischen etwa 15 jungen Menschen ausgebrochen und schnell eskaliert. Es wurde zum Messer gegriffen, mehrere Beteiligte gingen auf ihre Kontrahenten los.

Vier der jungen Männer gingen zu Boden, der Rest der Gruppe verschwand. Ein 28-Jähriger wurde leicht verletzt, ein 17-Jähriger und ein 20-Jähriger wurden ins Krankenhaus gebracht. Beide wurden ambulant behandelt und wieder entlassen. Ein 23-Jähriger wurde hingegen so schwer verletzt, dass er im Krankenhaus operiert werden musste.

Die Polizei sicherte am Küchengarten Spuren, ermittelte wegen versuchen Totschlags. Kreise aus Kreide waren am Sonntag nach dem Angriff auf dem Platz Am Küchengarten für Anwohnerinnen und Anwohner sichtbar.

Der Tag danach: Am 12. September konnten Anwohnerinnen und Anwohner anhand der Kreise aus Kreide Am Küchengarten sehen, dass es in der Nacht zuvor einen blutigen Zwischenfall gegeben hatte. Quelle: Christian Elsner

Bislang gibt es laut Polizei noch keinen oder keine Tatverdächtigen: „Die Zeugenvernehmungen dauern noch an“, sagte Polizeisprecher Michael Bertram am Sonntag. Rund 20 Personen würden aktuell geladen und von den Ermittlern befragt, darunter Involvierte und Augenzeugen, die durch den Zeugenaufruf einbezogen werden konnten.

Bisher seien die Hintergründe jedoch noch unklar, der Sachverhalt offen, so Bertram. Erst recht unklar ist, wieso es zu dem Streit zwischen den Gruppenmitgliedern gekommen ist und wieso dieser blutig endete.

Von Sophie Peschke