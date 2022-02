Hannover

Der Hauptbahnhof Hannover wird am kommenden Wochenende nachts zur Verbotszone für Waffen und gefährliche Gegenstände. Das Einhalten soll zudem bei groß angelegten Kontrollen überprüft, Verstöße entsprechend geahndet werden. Die Bundespolizei sieht sich zu dem Schritt veranlasst, weil die Zahl der Gewaltdelikte wieder zunimmt. Haben Beteiligte beispielsweise Messer bei sich, steige die Gefahr, dass diese auch wirklich eingesetzt werden.

Die Regelung gilt in der Nacht zu Sonnabend und Sonntag jeweils von 18 bis 2 Uhr. Das Verbot betrifft „gefährliche Werkzeuge, Schusswaffen, Schreckschusswaffen, Hieb-, Stoß- und Stichwaffen sowie Messer aller Art“, sagt Jörg Ristow, Sprecher der Bundespolizeidirektion Hannover. Der Hauptbahnhof mit seinem hohen Besucheraufkommen sei ein Bereich, „der Straftätern vielfältige Begehungsfelder eröffnet“. Aus den banalsten Gründen entstünden immer wieder Streitigkeiten.

Hauptbahnhof wird abends zum Treffpunkt

Der Grund für die Verbotszone in den beiden Nächten am Wochenende: In dieser Zeit werde der Hauptbahnhof als Treffpunkt genutzt – entweder, um gleich dort zu bleiben oder um von dort zu Partys aufzubrechen. Spätnachts und frühmorgens kehrten alle dann betrunken zurück. Das Risiko von Diebstählen, Raubüberfällen und Auseinandersetzungen steige. Selbst wenn sich Messer oder ähnliches nur in der Jacke befänden, sei das laut Ristow bereits eine Gefahr, „da sie eingesetzt und zu erheblichen Verletzungen führen können“. Zwar sei vieles schon durch das Waffengesetz verboten, aber eben nicht alles.

Immer wieder entdeckt die Polizei bei Kontrollen Messer. Quelle: Christoph Reichwein/dpa

Ein 25-Jähriger beispielsweise hatte vergangenen Freitag gleich zwei Schlagstöcke und ein Einhandmesser bei sich. Am Folgetag entdeckten die Beamten bei einem 18-Jährigen ein Küchenmesser. Insgesamt stellte die Bundespolizei vergangenes Wochenende sieben Messer und drei Schlagstöcke sicher. Ristow: „Die angekündigten Kontrollen sollen einerseits das Dunkelfeld erhellen und andererseits die klare Botschaft vermitteln, dass Waffen aller Art im Bahnverkehr nicht mitgeführt werden sollten.“

Raschplatz ist seit 2020 Verbotszone

Die Stadt setzt bereits seit Januar 2020 auf solch eine Verbotszone am Raschplatz. Außerdem gibt es seit Sommer 2019 nicht nur dort, sondern auch am Steintor sogenannte Kontrollzonen. Die Polizei Hannover kann seitdem jeden ohne Anlass überprüfen. Auch diese Maßnahmen werden mit der steigenden Gewalt begründet. Im Gegensatz dazu darf die Bundespolizei ihre Verbotszone im Hauptbahnhof nur zeitlich begrenzen. Ähnliches machten die Beamten bereits in Hamburg und Bremen.

Michael Schuol, Vizepräsident der Bundespolizeidirektion: „Mit der Waffenverbotszone setzen wir ein deutliches Zeichen, um der Entwicklung von Gewaltdelikten entgegenzuwirken.“ Neben der Signalwirkung habe die Aktion auch „einen präventiven Zweck für die Sicherheit aller Reisenden und Besucher“. Die Bundespolizei will die Verstöße am Wochenende konsequent verfolgen. Außerdem drohen weitere Konsequenzen: Laut Ristow kann die Bahn Hausverbote aussprechen oder die Zugunternehmen generelle Beförderungsausschlüsse verhängen.

Von Peer Hellerling