Hannover

Messer-Überfall in der Nordstadt: Zwei Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch am Lodyweg einen Mann (24) ausgeraubt. Zu der Tat kam es im Bereich der Sport-Universität.

Das Opfer war nahe der Sport-Uni unterwegs, als die beiden Täter hinter ihm auftauchten und ihn ansprachen. Der 24-Jährige drehte sich um. Sofort bedrohte einer der Angreifer ihn mit einem Messer. Er forderte zunächst die Herausgabe von Wertgegenständen, anschließend wollte er den ganzen Rucksack.

Opfer verständigt aus Stadtbahn die Polizei

Das Duo flüchtete in ein angrenzendes Waldstück. Das Opfer rannte zur Stadtbahnhaltestelle „Universität“. In einer eingefahrenen Stadtbahn verständigte der 24-Jährige mit einem geliehenen Handy die Polizei. Sein eigenes Mobiltelefon war samt Rucksack geraubt worden.

Im Zuge der Fahndung fanden Polizisten das Telefon des Geschädigten auf einem Spielplatz am Lodyweg/Ecke Jägerstraße. Die Räuber konnten allerdings unerkannt entkommen.

Messer-Angreifer mit Tuch maskiert

Beschreibung: Täter Nummer eins, der das Messer hatte, sprach gebrochen deutsch, war mit einem dunklen Tuch maskiert. Er ist 1,80 bis 1,85 Meter groß, 25 bis 30 Jahre alt und schlank, hat ein vernarbtes Gesicht, dunkle, längere Haare (eventuell Locken). Er trug bei der Tat einen Pullover mit aufgesetzter Kapuze. Täter Nummer zwei ist rund 1,65 Meter groß. Weitere Details seines Aussehens liegen nicht vor.

Hinweise an die Polizeiinspektion Ost unter Telefon 05 11/109 27 17.

Von bm