Messer-Attacke in Hannover: Mädchen-Gang sticht 17-Jährige nieder

Hannover

Gefährliche Messer-Attacke unter Mädchen in Hannover. Eine 17-Jährige ist durch Stiche einer unbekannten Täterin in der Tiefgarage am Opernplatz schwer verletzt worden. Zunächst hatten die Angreiferin und zwei Komplizinnen das Opfer ausgeraubt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wird nach der brutalen Damen-Gang gefahndet.

Und das ist passiert: Die 17-Jährige hatte am Donnerstag gegen 17.30 Uhr an der U-Bahn-Haltestelle am Kröpcke auf eine Straßenbahn in Richtung Langenhagen gewartet. Auf dem Bahnsteig wurde sie von einer unbekannten Mädchen-Gang angepöbelt. Dann wurde das Opfer von der Gruppe geschlagen und beraubt. Das Trio flüchtete mit der Handtasche der 17-Jährigen.

Eskalation in der Tiefgarage

Die Jugendliche folgte den Täterinnen, eine gleichaltrige Passantin half ihr dabei. In der Tiefgarage am Opernplatz wurden die beiden fündig. Das Damen-Trio hatte sich inzwischen mit einem unbekannten, jungen Mann verstärkt. Es kam zum Streit, in dessen Verlauf eine der Räuberinnen auf die 17-Jährige einstach. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde in eine Klinik eingeliefert.

Die Mädchen-Gang und der unbekannte Mann türmten zu Fuß. Die drei Unbekannten sollen zwischen 16 bis 18 Jahre alt sein. Auffällig: Eines der Mädchen trug einen roten Jogginganzug der Marke Adidas, darüber eine helle Jacke (wahrscheinlich eine Lederjacke). Sie hat blaue Augen, ist etwa 1,65 Meter groß und ihr Alter auf etwa 16 Jahre geschätzt. Zu den beiden Komplizinnen ist keine weitere Beschreibung bekannt.

Fahndung nach den Tätern

Der Mann soll rund 18 Jahre alt und etwa 1,65 Meter groß sein. Er hat dunkle Augen und schwarze Haare, trug ein schwarzes Basecap und helle Oberbekleidung.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Mitte unter der Telefonnummer 0511/1092815 zu melden.

Von Britta Mahrholz