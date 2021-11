Hannover

Die steigenden Infektions- und Hospitalisierungszahlen führen dazu, dass die Deutsche Messe und das Hannover Congress-Centrum (HCC) Veranstaltungen nicht wie geplant abhalten können – die Weltleitmesse Domotex ist gar abgesagt worden, die „Pferd & Jagd“ dagegen soll – „kompakter“ als gewohnt – stattfinden.

Domotex abgesagt

Messesprecher Onuaru Ogbukagu zur NP über die Absage der „Domotex“, Weltleitmesse für Teppiche und Bodenbeläge am Montag: „Das ist unsere internationalste Ausstellung, mehr als 90 Prozent der Besucher kommen aus dem Ausland. Angesichts der Entwicklung ist nicht mit internationalem Reiseverkehr zu rechnen.“ Man habe mit den Ausstellern gesprochen und diese Entscheidung getroffen. Offen sei noch, ob es eine Alternativveranstaltung zu einem späteren Termin geben wird. Im Jahr 2019 zählte die Messe für die Domotex mehr als 35.000 Besucher.

Pferd & Jagd auf der Kippe?

Auch die vom 9. bis 12. Dezember angesetzte Publikumsausstellung „Pferd & Jagd“ zollt der Corona-Pandemie Tribut: Statt mit wie gewohnt etwa 1000 Ausstellern sei die Veranstaltung auf 300 Aussteller reduziert worden, zudem gelte Maskenpflicht auf dem Gelände. Ob die Pferd & Jagd tatsächlich abgehalten wird, ist jedoch nicht sicher – auch wenn die Veranstalter das derzeit noch so kommunizieren und auf ihr Hygienekonzept und 2G-Regel hinweisen.

Das Interesse bei den Besuchern sei jedenfalls da, sagt der Messesprecher: Es seien bereits 16.000 Tickets verkauft worden. Man werde die Pandemie-Entwicklung beobachten, mit den Ausstellern im Gespräch bleiben. Zudem ist es ja auch möglich, dass gesetzliche Vorgaben kommen, die die Messe zur Absage zwingen oder so einschränkend sind, dass sich die Sache organisatorisch und wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll gestalten lässt.

Auslandsmessen: wackelig

Die im Ausland geplanten Messen stehen auch auf der Kippe, etwa die Anfang Dezember in Shanghai angesetzte Metallverarbeitungs- und Werkzeugmaschinenmesse. Ogbukagu: „Das ist sehr fragil, in China werden teils bereits Messeplätze geschlossen. Möglich, dass das abgesagt wird.“ Die beiden Automatisierungsmessen in Mexiko und der Türkei konnten dagegen gerade eben noch abgehalten werden.

Geflügelschau: großes Interesse

Aktuell laufen auch die Vorbereitungen für die „Deutsche Junggeflügelschau – Geflügelschau für Züchter und Kleintierhalter“ auf dem Messegelände weiter. Projektmanagerin Ivonne Heinrichs erklärt auf Anfrage, dass die Aussteller „alle wollen, definitiv – trotz Corona“, schließlich sei die Schau vergangenes Jahr abgesagt worden wegen des Lockdowns und es habe bislang so gut wie keine Branchenveranstaltungen gegeben. Das zeigt sich an der Zahl der angemeldeten Aussteller: mit 1700 seien es rund 200 mehr als im Jahr 2019; sie wollen mehr als 21.000 Tiere zeigen und möglichst die Auszeichnung „Blaues Band“ erhalten, so ihre Erfolgsaussichten auf dem Markt steigern. Bislang kamen immer so zwischen 5000 und 6000 Besucher in die Ausstellungshallen.

Was das alles für die wirtschaftliche Lage der Deutschen Messe bedeutet, darauf will das Unternehmen laut Ogbukagu „derzeit nicht im Detail eingehen. Wir haben aber bereits sehr konservativ geplant, für alles was anstand und noch aussteht.“

HCC: Seniorentag reduziert

Von Mittwoch bis Freitag findet in Hannovers Congress-Centrum (HCC) der Deutsche Seniorentag statt – allerdings nicht wie geplant: Die Veranstalter haben angesichts der Pandemie-Entwicklung die Präsenzveranstaltung abgesagt und wollen ihr Programm nur noch digital anbieten, soweit das möglich ist. Das trifft auch das HCC.

HCC-Chef Joachim König: „Das ist relativ kurzfristig entschieden worden, jetzt wird alles umorganisiert, wir haben eine reduzierte Raumanforderung statt dass das gesamte Haus belegt ist. Alle gastronomischen und technischen Anforderungen fallen quasi weg.“ Statt mehrere Tausend Besucher über die drei Tage sollen nur noch etwa 40 Anwesende Personen die Veranstaltung abhalten.

Und was ist mit den Kosten?

Das HCC wird laut König mit dem Veranstalter des Seniorentages, der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (BAGSO) reden, wie man in Sachen Kosten verbleibt. Das werde wohl so gehandhabt, dass man sich „irgendwo um die Mitte herum“ trifft, „wie mit anderen Veranstaltern auch. Wir können ja nicht so tun, als ob es Corona nicht geben würde“ und von einem Veranstalter den ausgemachten Preis einfordern.

Anders als im Falle eines staatlich verordneten „Lockdowns“ mit gesetzlicher Vorgabe sei das ja „eine vorsorgliche Maßnahme und nicht höhere Gewalt“ – von daher müssten die HCC-Kunden einen Teil übernehmen, schließlich habe man ja auch schon Dienstleister beauftragt, die teils auch schon Leistungen erbracht hätten. König: „Angesichts der Entwicklungen, etwa in Süddeutschland, kann ich die Entscheidung in gewisser Weise auch verstehen.“

Nicht nur Veranstalter betroffen

Abgesagte Veranstaltungen wie Konzerte und Messen wirken sich auch auf andere Branchen aus: Die Gästeübernachtungen erreichen 2020 nach Angaben der Region Hannover aufgrund des Corona-Lockdowns mit ca. 2,1 Millionen Übernachtungen nur noch etwa die Hälfte des Rekordniveaus vom Vorjahr. In der Landeshauptstadt als Kongress- und Messestadt fällt der Rückgang mit 80 Prozent gegenüber dem Umland mit 29 Prozent besonders stark aus: Mit Ausnahme der Domotex fand im Jahr 2020 keine Messe in Hannover statt.

Von Ralph Hübner