Hannover

Wegen eines Notarzteinsatzes zwischen Messe/ Laatzen und Rethen ist es am Mittwochabend zu „erheblichen Beeinträchtigungen“ im Nahverkehr gekommen. Gegen 19.20 Uhr hatte, wie die Polizei mitteilt, ein etwa 30 Jahre alter Mann versucht, am Messebahnhof in Laatzen insgesamt vier Gleise zu überqueren. Dabei wurde er von einem Metronom erfasst und getötet. Die Polizei geht von einem tragischen Unglück aus.

Erhebliche Beeinträchtigungen im Bahnverkehr

Für die rund 500 bis 600 Fahrgäste im Metronom, der auf dem Weg nach Hannover war, wurde der Abend zur Tortur. Sie mussten zunächst im Zug bleiben, bis die Polizei die Ermittlungen abgeschlossen hatte. Gegen 21 Uhr wurden dann Reisebusse bereitgestellt, die die Betroffenen von Laatzen nach Hannover bringen sollten. Dieser Plan wurde dann vor Ort wieder verworfen. Die Busse fuhren wieder ab. Dann setzte sich der Metronom in Richtung Hauptbahnhof Hannover in Bewegung.

Wegen des Polizeieinsatzes kam es zu Verspätungen und Teilausfällen. Reisende sollten vor Abfahrt ihre Verbindung überprüfen. Laut Bahn war die S4 und die S6 betroffen. Auf der Strecke zwischen Hannover und Hildesheim gab es einen Teilausfall, zwischen Sarstedt und Hildesheim verkehrte ein Ersatzug. Gegen 22 Uhr war der Notarzteinsatz beendet und die Strecke wieder freigegeben worden.

