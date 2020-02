Messe trifft Vorsichtsmaßnahmen wegen Coronavirus

Hannover

Es sind nur Vorsichtsmaßnahmen – und doch wirken sie bedrohlich: Bei der Reifenmesse „ Tire Technology Expo 2020“ auf dem Messegelände gibt es aufgrund des weltweit auftretenden Coronavirus besondere Sicherheitsmaßnahmen. Jeder Messebesucher muss in der Eingangshalle durch eine Temperaturkontrolle, direkt daneben ist ein Bereich für einen Arzt eingerichtet. „Bis 11 Uhr, wenn die meisten kommen, ist er direkt am Platz, danach ist er auf Abruf bereit“, so Andreas Krengel von „Dermalog“. Die Firma stellt die Temperaturmessgerät her, Krengel überwacht sie vor Ort. „Bisher hatten wir keinen Treffer, alle Besucher waren fieberfrei“, so Krengel.

Plakate erklären das richtige Händewaschen

Wer die Eingangshalle passieren kann, findet auf der Messe Plakate, die auf die richtige Art der Handwäsche und auf Verhaltensregeln hinweisen, wie zum Beispiel das Niesen in die Armbeuge oder das Vermeiden vom Handeschütteln. Jeder Besucher bekommt außerdem eine eigenes Fläschchen Desinfektionsmittel, Spender sind auf dem ganze Gelände verteilt. Manche Aussteller weisen mit eigenen Aufstellern an ihrem Stand nochmal darauf hin, sich nicht die Hände zu schütteln. „Wir haben unser Team runtergestuft und sind mit weniger Personal hier, wir haben auch unser eigenes Desinfektionsmittel“, erzählt Melanie Jobs von der Zeppelin Systems GmbH. Angst vor dem Messebesuch sei aber übertrieben.

Stimmung auf der Messe sei in Ordnung

Die Einstellung bestätigen auch andere Besucher. Die verschärften Einlasskontrollen werden positiv bewertet. „Das ist gut, um die Situation besser zu kontrollieren“, so Elleen Zhang von der Sennics GmbH. Die Situation auf der Messe beschreibt sie als etwas gestresst. „Es ist okay, soweit ist es in Ordnung“, sagt Zhang.

Auch unter den Taxifahrern, die vor der Messe warten, ist das Virus ein Thema. „Wir reden unter Kollegen darüber“, erzählt Taxiunternhemer Bekir Sahin. Manchmal habe er mehr Angst vor dem Virus, manchmal weniger. „Ich habe noch keine Fahrt aus Angst vor einer Ansteckung abgelehnt“, so Sahin. Offizielle Regelungen gebe es nicht. „Es ist unsere eigenen Entscheidung wen wir mitnehmen“, sagt Sahin.

Hinweisplakate über das Coronavirus am Flughafen Hannover

Eine mögliche Virengefahr ist auch Thema am Flughafen. „Da wir ja keine direkten Verbindungen nach China haben, sind wir erstmal nicht so betroffen wie andere Flughäfen“, so Sprecherin Kristin Peschel. Der Flughafen sei trotzdem vorbereitet, die Verfahrensweise sei mit den Behörden abgestimmt. „Der Leiter der Flughafenfeuerwehr steht in engem Austausch mit dem Gesundheitsamt der Region Hannover“, so Peschel. Im Flughafen gebe es Hinweiseplakate über das Coronavirus, um Reisende zu informieren.

