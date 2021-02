Hannover

In ihren erfolgreichen Zeiten hatte die Deutsche Messe AG vier Vorstände. Bald wird an ihrer Spitze – wenn auch nur vorübergehend – nur noch ein Mann stehen. Wenn sich am Dienstag der Aufsichtsrat trifft, ist die Abstimmung über einen Aufhebungsvertrag eines der wichtigsten Themen. Andreas Gruchow, verantwortlich für das internationale Geschäft und dessen strategische Entwicklung, soll vorzeitig gehen.

Ende März soll für den Mann, der seine berufliche Karriere bei der Messe im Jahr 1994 als Leiter der Stabsabteilung „EXPO 2000“ begonnen hatte und 2008 in den Vorstand berufen wurde, Schicht sein. Es heißt, man einige sich einvernehmlich.

Zu wenig Impulse?

Gruchow habe zu wenig Impulse gesetzt, wird dem Maschinenbauer vorgeworfen. In einem der NP vorliegenden Brief steht: „Seine größte Sorge schien die Reduzierung des Pensionsanspruchs für Leitende und Vorstände zu sein.“

Angeblich soll Gruchow durch eine Frau ersetzt werden. Sicher ist, dass die Deutsche Messe AG vor einem Umbruch steht. Die Boston Consulting Group (BCG), die bereits den Sanierungsplan für das angeschlagene Unternehmen entwickelt hatte, soll Pläne und ein Organigramm erarbeiten. Der zweite Vorstand, so die NP-Info, werde für Finanzen zuständig sein.

Mit dem Stichwort Finanzen ist das größte Problem des Unternehmens benannt, das nach Millionenbürgschaften der Anteilseigner Land und Stadt vor hartem Sparkurs steht. Vorgesehen ist der Abbau der Belegschaft von etwa 750 um gut 290 Mitarbeiter. Übertarifliche Zulagen und Sonderzahlungen sollen, so ein Thema für den Aufsichtsrat, gestrichen werden.

Neuanfang an der Spitze

Der Arbeitnehmerseite reicht das die Trennung von Gruchow nicht. Sie fordert „einen Neuanfang an der Spitze und einen neuen Vorstandsvorsitzenden, der mehr an Messen glaubt und das Unternehmen wieder auf einen Wachstumskurs bringen kann“. Heißt: Auch Messe-Chef Jochen Köckler soll gehen.

Die Arbeitnehmer wollen, dass für die Suche nach einem Nachfolger ein Headhunter eingesetzt wird. Köcklers Vertrag endet im kommenden Jahr. Nach NP-Informationen sind die Anteilseigner zu einer vorzeitigen Verlängerung durchaus bereit. Dafür spricht, dass Wirtschaftsminister Bernd Althusmann erst in dieser Woche öffentlich „die langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit“ mit Köckler lobte.

Mangelnde Krisenkompetenz?

„Krisenkompetenz gehört ganz sicher nicht zu seinen Fähigkeiten“, werfen ihm die Arbeitnehmer vor. Er verlasse sich lieber auf Berater und Anteilseigner. Dafür sei der Vorstandsvorsitzende ebenso wie Noch-Vorstand Gruchow zu gut dotiert – angeblich beziehen beide deutlich mehr als Vorstände vergleichbarer Messegesellschaften.

Die Beschäftigtenlobby fordert eine Anpassung der Gehälter. Zukünftige variable Vergütungen müssten zu 50 Prozent an die Umsatzentwicklung des Neugeschäftes und zu 50 Prozent an die Ausweitung des Bestandsgeschäftes bezogen auf das Vor Corona-Geschäftsjahr 2019 gekoppelt sein.

Von Vera König