Hannover

Sollen mehr als ein Drittel der Jobs bei der Deutschen Messe AG in Hannover wegfallen, die Belegschaft von etwa 760 um gut 290 geschrumpft werden? Diese Nachricht sorgte am Wochenende für Empörung bei der IG Metall: Die Gewerkschaft wirft dem Messe-Vorstand und Vertretern der Anteilseigner Stadt Hannover und Land Niedersachsen im Aufsichtsrat vor, das Betriebsverfassungsgesetz missachtet zu haben und gemeinsam einen Plan für einen umfangreichen Jobabbau erstellt zu haben – beruhend auf Ergebnissen einer Analyse der Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG) und ohne den Betriebsrat oder die Gewerkschaft einbezogen, ja nicht einmal informiert zu haben.

Ein Sprecher der Deutschen Messe sagte am Sonntag der NP, man kommentiere das nicht. Bestätigt wurde lediglich, dass der Vorstand nach einer Sitzung des gemeinsamen „Präsidialausschusses“ mit Anteilseignern und Arbeitnehmervertretern die Mitarbeiter über das entwickelte „ Zukunftskonzept“ informiert hätten.

Sparen und Vermögen versilbern

Das Schreiben liegt auch der NP vor. Darin heißt es etwa unter der Überschrift „wettbewerbsfähige Kostenstruktur“: „Besonders mit Blick auf die Personalkosten werden alle Ebenen des Unternehmens (Vorstände, Führungskräfte und Mitarbeiter) einen Beitrag leisten müssen. Zudem werden wir unsere Personalstruktur langfristig verschlanken.“ Aus Unternehmenskreisen wurde diese Größenordnung bestätigt, erreicht werden soll das möglichst mit normaler Fluktuation, also etwa dem Ausscheiden in den Ruhestand, durch Altersteilzeitmodell und durch freiwillige Angebote.

Um Geld zu erlösen und Kosten zu sparen, soll in den kommenden Jahren zudem „nicht mehr für unser Kerngeschäft benötigtes Anlagevermögen (Grundstücke, Wohnhäuser, Bürogebäude)“ veräußert werden. Weitere aufgeführte Themen sind das Neugeschäft, die digitale Erweiterung bestehender Formate („Hybride“) und erweiterte Nutzung der existenten Infrastruktur und Informationstechnik (5G-Netz auf dem Gelände).

„Der falsche Weg“

„Die Art der Kommunikation und Vorgehensweise lässt erwarten, dass der Vorstand und die Anteilseigner auf volle Attacke gegen die Beschäftigten gehen“, sagt Dirk Schulze, Erster Bevollmächtigter der IG Metall in Hannover und selbst Mitglied im Aufsichtsrat der Messe. „Wir sind entrüstet, denn das ist der falsche Weg bei der Lösungssuche. Landes- und Kommunalpolitiker sollten die richtige Reihenfolge und die Gesetze kennen.“

Publik wurden die angeblichen Sanierungspläne durch einen Bericht der HAZ. Schulze nennt es „stillos, respektlos und übrigens auch geschäftsschädigend, dass Beschäftigte, der Betriebsrat, die IG Metall und Aufsichtsratsmitglieder aus der Zeitung erfahren, dass 290 Beschäftigte – mehr als ein Drittel der Belegschaft – angeblich wegrationalisiert werden sollen“.

Mitarbeit abgelehnt

Aus Sicht der IG Metall war die Messe zuletzt „auf einem guten Weg und hat schwarze Zahlen geschrieben“. Jetzt mache man sich aber „anscheinend Ergebnisse der von Arbeitgeberseite beauftragten Unternehmensberatung BCG zu eigen, die nur mit heißer Nadel gestrickt worden sein können und will die Axt bei der Zahl von Arbeitsplätzen und Personalkosten ansetzen.“

Karsten Scheibe, Betriebsratsvorsitzender der Messe und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzende, ist ebenfalls verärgert: Er habe mehrfach seine Mitarbeit in Arbeitsgruppen der Unternehmensberatung angeboten, was ihm aber verwehrt worden sei – während Stadt und Land von Beginn an dabei gewesen seien.

Kündigungsschutz

Bei der Deutschen Messe gilt ein mit der IGM vereinbarter Tarifvertrag, wonach etwa bis August 2024 betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen sind und eine Mindestbeschäftigtenzahl festgeschrieben ist. Dafür arbeitet laut IG Metall „seit Jahren jeder Beschäftigte in jeder Woche zwei Stunden unentgeltlich länger als nach Flächentarifvertrag vorgesehen. Das ergibt für die DMAG eine Ersparnis in Millionenhöhe.“

Noch mehr Verlust

In diesem Jahr erwartet die Messe coronabedingt wieder einen großen Verlust, ebenso im kommenden Jahr. So heißt es aus Unternehmenskreisen, man erwarte ein Defizit von gut 85 Millionen Euro und die interne Umsatzerwartung 2021 sei von 335 Millionen Euro auf höchstens 225 Millionen Euro gesenkt worden. Laut dem Bericht der HAZ benötigt die Messe AG womöglich weitere 100 Millionen Euro an Kredit, um die kommenden Monate zu überstehen – 50 Millionen Euro hat sie schon von der Landesbank NordLB erhalten.

Von Ralph Hübner