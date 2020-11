Bei der Deutschen Messe AG in Hannover sind womöglich 300 von 800 Jobs gefährdet. Das sieht ein Konzept des Vorstands vor. Im Streit darüber haben jetzt IG Metall und Betriebsrat ihre Forderungen gestellt. Sie werfen dem Arbeitgeber Erpressung vor.

Die Deutsche Messe AG in Hannover steckt in der Krise, will deshalb Umbauen und Personal abbauen –die IG Metall kritisiert das und stellt Forderungen (Symbolbild). Quelle: dpa