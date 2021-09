Messe Hannover: Erfolgreicher Restart, neue Events geplant, Jobs in Gefahr?

Hannover

„Wir können die vereinbarte Kurzarbeit zurückfahren. Wir haben 70 bis 80 Prozent früherer Auslastung erreicht.“ Messe-Sprecher Onuora Ogbukagu meldet Erfreuliches vom lange Zeit krisengeschüttelten Unternehmen. „Der Restart ist gelungen.“

3G- und 2G-Regeln machen es möglich, dass trotz Corona bald die ersten Großveranstaltungen in Hannover laufen – wie vom 9. bis 12. Dezember die Pferd & Jagd, Europas größte Messe für Reiten, Jagen und Angeln. Auch die ersten Großmessen sind gefragt: die Domotex (Weltleitmesse für Teppiche und Bodenbeläge vom 13. bis 16. Januar) und die Agritechnica (weltgrößte agrartechnische Fachmesse vom 27. Februar bis 5. März). Zwei neue Messen sind in Sicht – die PS Days und Ping, ein Event für Gaming.

Vor Insolvenz bewahrt

Bei aller Hoffnung auf neuen Erfolgskurs hält die Deutsche Messe an der mit den Eigentümern Land und Stadt besprochenen Konsolidierung fest. Die Anteilseigner hatten mit einem 100-Millionen-Kredit das Unternehmen vor der coronabedingten Insolvenz bewahrt. 2020 hatte die Messe nur einen Umsatz von 100 Millionen Euro erzielt – und dabei einen Verlust in Höhe von 83 Millionen Euro erlitten.

Vereinbart ist ein harter Sparkurs. Die Personaldecke soll von (im Dezember) 738 auf 525 Mitarbeiter schrumpfen, die Beschäftigten verzichten auf Weihnachts- und Urlaubsgeld, und die Stadt Hannover verzichtet auf die jährliche Gewinnausschüttung der Messe. Das Unternehmen muss seine Wettbewerbsfähigkeit verbessern.

Konzentration aufs Kerngeschäft

Spätestens 2026 soll die Messe in der Lage sein, ihre Kredite aus eigener Kraft zu bedienen. „Wir konzentrieren uns auf unser Kerngeschäft“, erklärt Ogbukagu den Weg dahin. „Messen konzipieren, weiter entwickeln, neue gewinnen, ausrichten.“ Was nicht zu diesem Kerngeschäft gehöre, sagt er und nennt Gastronomie, Gewerke und die Gärtnerei, werde von Dritten erbracht.

Daran aber stößt sich der Betriebsrat, der sich jetzt mit einer Information an alle Beschäftigten gewendet hat. In der Gastronomie werde „für die heute noch gut 20 Beschäftigten lediglich eine einzige Stelle bleiben“. Im Facility Management gebe es für 77 der noch 147 Mitarbeiter keine Verwendung mehr.

Betriebsrat rügt Jobabbau

Der Eindruck der Mitarbeiter: „Die Reorganisation läuft nicht rund.“ Mehr als 100 Mitarbeiter verlören zum 1. Januar ihre Jobs. „Sie sollen in kostenintensive Schulungs- und Qualifizierungsmaßnahmen gehen.“ Gleichzeitig aber „werden die Aufgaben dieser Beschäftigten 1:1 an externe Dienstleister vergeben und aufgrund der politischen Fehlentscheidung des Vorstandes und seiner Berater völlig unnötige Sachkosten verursacht, die sich in der Laufzeit des Zukunftskonzeptes wahrscheinlich auf etwa 50 Millionen Euro summieren werden“.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von der NP auf diese 50 Millionen Euro angeblich unnötiger Sachkosten angesprochen, sagt Ogbukagu, er verstehe die Zahl nicht und wisse nicht, woher sie stamme. Das Vorgehen sei mit Stadt und Land abgesprochen – die Aussage des Betriebsrates, er werde sich an OB Belit Onay und Minister Bernd Althusmann wenden, könne also keine Drohung sein.

Betriebsversammlung geplant

Nur in einem Punkt sind sich Unternehmensleitung und Betriebsrat einig: Durch die neue Corona-Verordnung scheint eine Betriebsversammlung in Präsenzform möglich zu sein. Beiden ist daran gelegen. Vielleicht kann Messechef Jochen Köckler dann eben besser als in den regelmäßig verschickten Berichten erklären, ob und wie gut der Konsolidierungskurs gelingt und warum es auch aus Sicht der Anteilseigner notwendig ist, sich auf den Markenkern zu konzentrieren. Der Betriebsrat, so steht es in der Info an alle, beginnt mit der Planung für die Veranstaltung.

Von Vera König