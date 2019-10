Ein starkes Kunst-Stück, was Katinka Bock aus den alten Kupferplatten geschaffen hat, die einst das Anzeiger-Hochhaus bedeckten. Paris’ Kunstwelt ist begeistert, von diesem Monument, das den Geist des Zeitungsmachens in so vielfältiger Weise in sich aufnimmt, empfindet NP-Kulturchef Henning Queren in diesem Kommentar.