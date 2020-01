ABF in Hannover präsentiert sich vielfältig

Hannover

Nicht schwer, sich in diesen trüben Tagen weg zu wünschen. An einen Strand etwa oder – das machen die Menschen tatsächlich immer lieber – in ein Wohnmobil. Wer mehr über die Reiseträume der Deutschen erfahren will, ist auf der ABF gut aufgehoben.

Halle 19/20. Willkommen bei Edgar Bornholdt. Der Chef von Daltus-Reisen bietet mit seinem Unternehmen Erlebnisreisen in einem Dachzeltbus an – mit weltweiten Reisezielen wie Island oder Marokko. In kleinen Reisegruppen von zwölf bis 24 Personen, und das in einem alten Mercedes-Bus. Geschlafen wird in Zelten auf dem Dach. Das Gefühl von Freiheit soll im Vordergrund stehen, so Bornholdt: „Die Reisenden können in der Gruppe flexibel entscheiden, wie das Programm vor Ort aussehen soll. Wir geben nur Ratschläge.“

Hannover - Presserundgang ABF - Halle 19/20 - Edgar Bornholdt - Daltus Reisen - Dachzeltbus Quelle: Jens Strube

Coronavirus auch auf der ABF Thema

Neben weltweiten Reisezielen steht in der Halle aber Asien im Vordergrund. Der Kontinent ist die Partnerregion. Indien, die Philippinen, Malaysia, Thailand und Singapur – und auch China. Beim Stand von China Tours gibt es aktuelle Hinweise zu Reisen in das Ursprungsland des derzeit grassierenden Coronavirus. So sollen vom Reiseveranstalter derzeit auch keine Last-Minute-Reisen in das Reich der Mitte angeboten werden. „Das Wohl der Reisenden steht im Vordergrund“, sagt eine Mitarbeiterin am Messestand. Es wird aber gehofft, dass sich die Situation „in den nächsten ein bis zwei Monaten“ verbessert. Derzeit seien generell viele Sehenswürdigkeiten im ganzen Land, wie die verbotene Stadt in Peking, geschlossen.

Lesen Sie auch: Von Camping bis Trendsport: Das sind die Höhepunkte der ABF

Während an vielen Ständen der nächste Urlaub geplant und gebucht werden kann, wird es am Stand des Flughafen Hannovers interaktiv. Hier kann sich jeder den Wunsch erfüllen und wie ein Vogel durch die Luft fliegen – zumindest künstlich. Ob durch eine belebte Hochhaus-Metropole oder in der bergigen Natur: die Höhenflieger legen sich bäuchlings auf einen Virtual-Reality-Simulator, bekommen eine VR-Brille aufgesetzt und heben dann durch Flügelschlagen ab. Ein Ventilator vor dem Gesicht erzeugt dabei künstlichen Gegenwind und macht die Flug-Illusion komplett.

Simuliert: Beim Stand vom Flughafen Hannover können Besucher fliegen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Zoll informiert in Halle 19/20 – In Halle 21 wird es luxuriös

Auch der Zoll ist in der Reisehalle vertreten. Pressesprecher Nils Haustein und seine Kollegen informieren darüber, was es bei der nächsten Reise zu beachten gilt. „Dabei geht es meist darum, was man aus dem Urlaub mitbringen darf und was nicht. Aber auch Infos zu Freimengen, Plagiaten und Artenschutz gibt es bei uns“, so Haustein. Dazu empfiehlt er die Zoll-App, über die sich Nutzer diese Infos auch bequem auf dem Smartphone abrufen können. „Dort ist auch jedes Land mit den entsprechenden Regularien aufgeführt“, versichert der Sprecher. Als Messe-Höhepunkt wird es am Samstag eine Zoll-Auktion geben. Ob Sportartikel, Elektronik oder Fahrräder – ab 14 Uhr kommen etliche Gegenstände aus dem Fundus unter den Hammer.

Rechtliche Reiseinfos: Der Zoll informiert Reiseinteressierte in Halle 19/20. Quelle: Jens Strube

In den Hallen 21, 22 und 24 dreht sich alles rund um das Thema Caravaning und Camping. Es gibt hunderte Zelte, Wohnwagen und Wohnmobile zu sehen – und die sind mitunter auch ganz schön groß. „Das ist unser teuerstes Ausstellerstück auf der Messe“, kündigt ABF-Sprecher Lars Pennigsdorf den Empire Liner von Morelo in Halle 21 an. Das luxuriöse Reisemobil, das eher einem Schiff auf Rädern gleicht, hat eine Länge von fast zwölf Metern. Hinten ist eine mobile Garage integriert, in die sogar ein Porsche passt. Preis? Etwa 600.000 Euro. Ohne Porsche „Wer braucht denn so etwas in der Größe“, kommentierte ein vorbeigehender Gast und schüttelte mit dem Kopf.

Garage dabei: Der Empire Liner von Morelo ist das teuerste Ausstellerstück auf der ABF. Quelle: Tim Schaarschmidt

Mal sportlich, mal praktisch – E-Bikes sind im Trend

In Halle 25 stehen besonders Zweiräder im Fokus. Der Ferrari unter den Fahrrädern ist wohl das „Nduro 10.0“ der Firma Haibike. Das 28 Kilogramm schwere E-Mountainbike aus Carbon und Aluminium hat nicht nur optisch Ähnlichkeiten mit dem italienischen Rennwagen, auch preislich ist es mit knapp 9000 Euro im oberen Fahrrad-Preissegment anzusiedeln.

Ferrari unter den Fahrrädern: Gregor Gall von Winora zeigt ein 9000 Euro teures E-Bike. Quelle: Tim Schaarschmidt

Lesen Sie auch: Das haben die Abonnenten von NP+ am liebsten gelesen

Im Trend liegen seit einiger Zeit Klappräder und E-Bikes. Eine Kombination aus beidem bietet die Firma Bike-2-Care aus Barsinghausen. „Der Vorteil liegt auf der Hand. Man fährt mit elektrischer Unterstützung und kann das Rad schnell zusammenklappen, um es mit in die Bahn zu nehmen oder im Kofferraum eines Autos zu transportieren“, sagt Kundenberater Uwe Wachholz über das praktische E-Bike, das 1900 Euro kostet.

Aktiv beim Stand-Up-Paddling , wohnlich im Tiny House

Der Messevorteil: Das meiste kann direkt vor Ort getestet werden. Für alle Fahrräder gibt es in der Halle 25 eine eigene Teststrecke. Bei der Surfschule Surfers Paradise können sich Messebesucher in der aufstrebenden Trendsportart Stand-Up-Paddling probieren. „Die größte Herausforderung ist dabei das Gleichgewicht zu halten“, so Jasmyn Heinke von der Surfschule. Dennoch: „Der Sport ist für jedermann geeignet“, sagt sie.

Wohnlich wird es in Halle 26 bei der Sondermesse B.I.G. (Bauen, Immobilien, Garten, Einrichten). Neben Sofas, Saunen und Jacuzzis gibt es hier auch Tiny Houses zu entdecken. „Die Anfrage ist in den letzten Jahren enorm gestiegen“, sagt Friedhelm Liese, der mit seinem Bruder Horst die mobilen 22qm-Häuser seit 2014 auf Fehmarn produzieren lässt.

Die nach Veranstalterangaben größte Freizeitmesse Norddeutschlands ABF will auf dem Messegelände in Hannover wieder rund 95.000 Besucher anlocken. Rund 550 Aussteller zeigen seit Mittwoch neueste Reise- und Freizeittrends – bis hin zum Trendsport Stand-up-Paddling können sich Reiselustige und Sportler bis zum Sonntag ausprobieren. Im vergangenen Jahr gab es ähnlich viele Besucher. Es geht auf der Messe auch um den Deutschlandtourismus – und um den besonders angesagten Campingurlaub. Die Caravaning-Wirtschaft verzeichne stetig steigende Zulassungszahlen, gezeigt würden Fahrzeuge etwa von Adria, Dethleffs, Hymer, Mercedes, Hobby, VW und Knaus. Zusätzlich bietet die Messe sogenannte Specials wie die Photo + Adventure, die Heimtiermesse und eine Bau- und Gartenmesse. Eine 1000 Quadratmeter große Sonderschau widmet sich zudem der „Faszination Asien“. Ein Tagesticket kostet regulär 13,50 Euro. Wer online kauft, spart 2 Euro. Kinder bis zwölf Jahre haben freien Eintritt. Sie können sich auf zahlreiche Attraktionen freuen, etwa auf den Flugsimulator des Airports sowie Pfeil- und Bogenschießen. abf-hannover.de

Von Jens Strube