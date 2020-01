Wie hippe Mützen Obdachlosen in Hannover helfen

Hannover

Merle Schoon (25) und Enno Webermann (25) gehen in Hannovers Fußgängerzone auf einen obdachlosen Mann zu. „Möchtest du eine Mütze haben?“, fragen sie ihn. Er sitzt an diesem Wintertag auf dem kalten Boden, eingemummelt in einem Schlafsack, aber ohne Mütze auf dem Kopf. „Oh, für mich? Danke, die kann ich gut gebrauchen“, sagt er und setzt die Mütze lächelnd auf.

Nico Hörig (26) ist nur ein Jahr älter als das junge Paar – und lebt schon auf der Straße. „Solche Schicksale gehen nicht einfach an uns vorbei“, so die beiden Ostfriesen. „Als wir vom Land nach Hannover gezogen sind und zum ersten Mal so viele Menschen auf der Straße gesehen haben, waren wir geschockt.“ Also überlegten sie sich, wie sie diesen Menschen helfen können.

Webermann verteilte einmal im Monat Lunch-Pakete an Obdachlose. Weihnachten 2018 verzichteten die beiden auf das gemütliche Fest daheim und brachten Essen, Kaffee und Kleidung auf die Platte. Schoons Familie half mit. Zu Weihnachten 2019 sollte es ein noch größeres Hilfsprojekt geben: Sie ließen warme Mützen produzieren, stickten in Handarbeit darauf „Eyelevel“ und entwickelten ein Konzept, wie sie andere Menschen zum Helfen motivieren können: eine hippe Mütze für zehn Euro kaufen und die Zweite für nur fünf Euro dazu bekommen – um sie einem Obdachlosen zu schenken.

„Augenhöhe“ – so heißt die soziale Modemarke übersetzt. Die Studenten möchten damit erreichen, dass mehr Menschen auf Obdachlose zugehen. „Wir haben gemerkt, dass sich die Menschen auf der Straße am meisten freuen, wenn man ihnen Aufmerksamkeit schenkt, sie grüßt und und mit ihnen redet“, so Schoon. Obdachlosenhilfen gebe es schon viele – aber der Kontakt zu Obdachlosen fehle noch.

Die beiden suchen den Kontakt. In der Stadt werden sie von einigen Obdachlosen gegrüßt, man kennt sich schon. Webermann, der Sozialwissenschaften studiert, nimmt sich besonders viel Zeit. „Manchmal sitze ich eine Stunde mit auf der Straße und höre mit die Lebensgeschichte an.“ Auch Hörig fragt er, wie lange er schon auf der Straße lebt. Der freut sich: „Ich finde es einfach nur toll, was ihr macht!“, sagt er. „Davon sollte es mehr Leute geben. Viele beschimpfen einen. Das ist keine Augenhöhe.“

Als Nächstes starten Webermann und die angehende Pastorin eine Crowd-funding-Aktion im Internet, um Geld für eine Pullover-Produktion zu sammeln. Die Herstellung der Mützen haben sie aus eigener Tasche bezahlt – mit finanziellem Verlust. Aber die Teile waren innerhalb von 48 Stunden ausverkauft. „Wir wollen kein Plus machen. Aber ohne Kapital können die Produkte nicht hochwertig und warm sein und auch nicht günstig angeboten werden.“ Und darum gehe es schließlich: die Menschen motivieren, etwas für Obdachlose zu kaufen. Und das müsse günstig sein.

