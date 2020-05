Menschenkette am Maschsee: 220 Personen protestieren für Evakuierung der Flüchtlingslager

Hannover

Sie stehen Seite an Seite, bilden eine Menschenkette für Geflüchtete – mit dem nötigen Sicherheitsabstand. Denn die Regeln zur Eindämmung des Coronavirus gelten auch bei Demonstrationen.

Das Virus ist auch Thema bei dem Protest der „ Seebrücke“ am Maschsee in Hannover. Sprecherin Linda Becker erklärt: „Der Zustand in den Lagern auf den griechischen Inseln ist nicht hinnehmbar. Er ist menschenunwürdig und das erst recht während einer Pandemie.“ Es sei nicht hinnehmbar, dass sich die Menschen dort nicht vor dem Virus schützen können und wegen der Massen einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt seien.

Anzeige

„Situation in deutschen Unterkünften muss verbessert werden“

Es müsse dringend politisch gehandelt werden. „Dass die Bundesregierung 47 minderjährige Geflüchtete aufgenommen hat, ist absolut zynisch. Das ändert gar nichts an der Situation.“ Sie fordert, dass umgehend mehr Menschen gerettet werden. Aber nicht nur das: Auch die Situation in den deutschen Unterkünften müsse verbessert werden. „Auch dort sind die Menschen dem Ansteckungsrisiko komplett ausgesetzt.“ Linda Becker wirft der Bundesregierung dabei vor, mit zweierlei Maß zu messen, immerhin gelten im öffentlichen Leben strikte Regeln.

Weitere NP+ Artikel

Mit der Meinung ist die „ Seebrücke“ nicht alleine. An der Demonstration beteiligten sich 220 Protestierende.

Fordern die Evakuierung der Lager: Kai und Pia Stockhorst wollen, dass sich Deutschland mehr für Geflüchtete einsetzt. Quelle: Michael Wallmüller

Kritik an der Bundesregierung

Darunter auch Kai Stockhorst (12) und seine große Schwester Pia (15). Die beiden Jugendlichen sind der Überzeugung, dass es den Menschen in Deutschland so gut gehe, dass sie den anderen helfen können. Pia Stockhorst sagt: „Wir haben in der Krisensituation die Möglichkeit uns zu schützen, in anderen Ländern geht das nicht. Deswegen sind wir in der Pflicht zu helfen.“

Eine nebenstehende Demonstrantin ruft: „Dieser Zustand ist schon so lange nicht hinnehmbar. Horst Seehofer verschließt die Augen vor der Realität.“

Der politische Kurs der Bundesregierung bei der Frage der Aufnahme von Geflüchteten ist für alle Demonstranten nicht hinnehmbar. Arno-Jermaine Laffin (31) findet es vor allem paradox, dass es in der Krise gelingt Ausnahmen für 80.000 Erntehelfer zu machen, aber niemand die Geflüchteten im Fokus habe. „Ich frage mich wirklich, in was für einer Gesellschaft wir hier leben. Es geht um ein Miteinander und dafür gibt es keine Grenzen.“ Auch er fordert, dass die Politik endlich einen anderen Kurs einschlägt.

Nach Angaben der Polizei verlief die Demonstration friedlich.

Lesen Sie auch

Von Mandy Sarti