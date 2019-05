Hannover

Das sagen Hannoveraner zur EU:

Die Französin: Europa beste Erfindung nach dem Rad

„Ich bin im nordfranzösischen Lille geboren und Ende der 1970er Jahre nach Hannover gekommen. Für mich ist Europa die beste Erfindung nach dem Rad. Es ist eine Errungenschaft, ein Instrument, um vieles innerhalb der EU-Länder steuern zu können. Das Beste, das Europa gebracht hat, ist aber der Frieden. Europa bedeutet Freizügigkeit – auch die Doppeldeutigkeit dieses Wortes lernte ich hier kennen. Dann gibt es Studienprogramme wie Erasmus, die Zeugnisse werden innerhalb der Länder leichter anerkannt, das ist toll.“

Jacqueline Sword (66), Autorin

Der Holländer: Reisen durch Länder, die Krieg gegeneinander führten

„ Europa ist für mich ein Geschenk. Wir leben zwar in Nationalstaaten, aber dass ich als Holländer ohne deutschen Pass hier leben darf und dass auch andere Europäer hier leben dürfen, ist ein Geschenk. Ich weiß noch, wie das war, als wir noch EWG waren und Aufenthaltsgenehmigungen brauchten. Mal abgesehen von den historischen Begebenheiten – als die Länder Europas noch Kriege gegeneinander geführt haben. Für mich Europa ein ganz positives Ding, ich reise viel durch Europa und kann mich noch sehr gut daran erinnern, als man an jeder Grenze die Währung umtauschen musste. Ich bin sozusagen der schwäbische Holländer, weil ich in Süddeutschland – auf der schwäbischen Alb – geboren wurde. Seitdem ich 17 Jahre bin, lebe ich aber in Hannover.“

Jan-Hendrik Verhagen (60), Gastronom

Der Supereuropäer: Nie wieder Papierkrieg für die Einreise

„Ich bin in Zürich als Sohn eines Süditalieners und einer Osttirolerin geboren. Mein Großvater ist in der Slowakei geboren. Ich habe überall in Europa Familie, habe selbst viele Jahre in Spanien und Italien gewohnt. Als ich 19 Jahre war, bin ich nach Deutschland gekommen – da war Österreich noch kein EU-Mitglied. Österreich war ein Drittland, so wie jetzt Senegal oder Sambia. Ich musste den gesamten Prozess eines solchen Drittlandbewohners über mich ergehen lassen, mit einem Papierkrieg sondergleichen. Eine Woche, nachdem ich die Aufenthaltsgenehmigung in den Händen hatte, trat Österreich in die EU ein. Ich kenne das Europa der geschlossenen Grenzen mit Warten an den Grenzen, Durchsuchung des Kofferraumes usw.. Für mich ist der freie Reiseverkehr, die Möglichkeit, dass junge Leute überall in der EU studieren oder sich frei niederlassen können, das, was Europa ausmacht. Ich bin Ratsherr und Regionsabgeordneter in einem Land, in dem ich nicht die Staatsbürgerschaft habe, und fühle mich in ganz Europa zu Hause.“

Adam Wolf (54), Ratsherr der Piraten

Der schottische Brite: Der Brexit ist furchtbar, es gibt keinen Vorteil

„Ich bin vor vier Jahren nach Hannover gezogen, um meine Erfahrungen als Dirigent zu vergrößern. Wäre ich in London geblieben, wäre das schwerer gewesen, weil die Möglichkeiten in Deutschland doch viel größer als in Großbritannien sind. Hier konnte ich mehr als 100 Vorstellungen in der Oper dirigieren. Es ist sehr wertvoll, dass ich hier leben und arbeiten kann. Ich habe auch viel Zeit in Italien verbracht, denn die italienische Sprache ist sehr wichtig, wenn man Opern dirigiert. Im Moment bin ich in Belgien zu einer neuen Inszenierung von Rossini. Für mich ist Europa eine große Errungenschaft. Ich bin in London als Mitglied einer schottischen Familie geboren worden und ich sehe mich als Europäer. Der Brexit ist furchtbar für uns alle, es gibt keinen Vorteil, sondern nur Unsicherheit.“

Cameron Burns (37), Kapellmeister an der Staatsoper Hannover

Der Österreicher: Denke und fühle europäisch

„Für mich als Österreicher, der in Deutschland arbeitet und mit einer Italienerin verheiratet ist, ist Europa eine unglaubliche Erleichterung. Einen Teil meiner Ausbildung hatte ich in Frankreich gemacht, da benötigte man damals noch Visa – kaum vorstellbar heute. Ich muss ja dauernd zwischen diesen Ländern hin und her jetten. Wobei Europa für mich nicht nur etwas sehr praktisches ist. Es ist eine Gemeinsamkeit, etwas selbstverständliches – ich empfinde mich als Europäer im Denken, im Fühlen, und wir als Familie stehen auch für Europa. Hier in der Ballettcompany an der Staatsoper arbeiten Menschen aus allen Ländern der Welt. Es ist eine unglaubliche Bereicherung, mit dieser Vielfalt zu arbeiten und daraus eine Einheit zu bilden. Das würde ich mir für jeden Bereich wünschen. Die rechtspopulistischen Tendenzen, der Wunsch nach einem Zurück in Nationalstaaten machen mir etwas Angst. In meinem Leben eine Nationalität festzumachen in dem, was ich bin und fühle, wäre eine Absurdität für mich. Insofern sind diese Tendenzen für mich absolut unverständlich.“

Jörg Mannes (50), scheidender Ballettdirektor an der Staatsoper Hannover

Der Bulgare: Menschen leben ihre Traditionen

„Ich finde es super, dass die Menschen länderübergreifend reisen können – ganz anders als zu meiner Jugendzeit. Geboren bin ich im bulgarischen Welingrad. Mein Gesangsstudium habe ich an der Musikakademie in Sofia absolviert. Ich war einer der ersten, die sich damals offiziell bewerben durfte, um nach Deutschland zu gehen. Das ist eine tolle Entwicklung. Meine Frau war gerade schwanger und ich hatte die Wahl, meinen Beruf aufzugeben und Taxi zu fahren, um Geld zu verdienen – oder eben nach Deutschland zu gehen. Der liebe Gott nahm meine Hand, und es hat geklappt. Mein erstes Arrangement bekam ich gleich an der Staatsoper in Hannover, obwohl ich damals kein Wort Deutsch sprach. Europa ist schon toll. Nicht gut wäre, wenn man alle Gesetze und Verordnungen überall gleich machen und alles irgendwie geradebügeln würde. Es gibt unterschiedliche Traditionen, die Menschen sind verschieden, sie müssen auch bereit für Veränderungen sein. Man muss die Bürger mitnehmen und schauen, ob sie bereit sind, ihre Egoismen abzulegen, um für ein höheres Ziel zu kämpfen.“

Valentin Kostov (48), Chorsänger (Bass) an der Staatsoper

Die Spanierin: Bunt statt öde

„Ich bin in Hannover geboren, meine Eltern kommen aus dem spanischen Galizien. Europa, das ist für mich ein Füreinander ohne Grenzen, ohne Vorurteile – eigentlich ein kunterbuntes Miteinander. Diese Wahl ist total wichtig, selbstverständlich, dass ich gehe, das ist für alle ganz wichtig. Beängstigend finde ich den Rechtsdruck in vielen europäischen Ländern, aber es ist unvorstellbar für mich, dass Europa zerbrechen könnte.“

Lena Rodriguez (48), Kauffrau

Von Petra Rückerl