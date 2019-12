Adam Mekkaoui Alaoui – der freiwillige Retter

Hannover

Wenn der nicht gerade zu überhörende Pieper von Adam Mekkaoui Alaoui anspringt, dann muss er schnell sein. Denn dann wird seine Hilfe benötigt. Der 22-jährige Jura-Student ist ehrenamtlicher Johanniter, einer von 1239 im Ortsverband Hannover-Wasserturm. Anpacken, Hilfe leisten, Leute aus der Bredouille holen oder sie stützen, wenn sie Halt brauchen, das ist sein Ding. „Man kann Menschen helfen, die einen brauchen“, sagt Mekkaoui Alaoui über sein Motiv, ein ehrenamtlicher Retter zu sein.

Am Montag, 2. September, gibt es auch einen Alarm. Zum zweiten Mal in diesem Jahr muss ein Gebiet evakuiert werden, weil eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden ist. Im Januar in Anderten hat es nur 500 Bürger getroffen, der Sprengstoff im Zooviertel bedeutet: 15.200 Menschen müssen raus.

Die Hilfsmaschinerie läuft an

Der gebürtige Hannoveraner ist ein erfahrener Helfer. Als zwölfjähriger Schüler ist er im Schulsanitätsdienst zu der Truppe gestoßen, dann unter dem stolzen Blick seiner Eltern zur Jugend der Johanniter, 2017 hat er sein freiwilliges soziales Jahr bei den Johannitern absolviert. „Wir Erfahreneren sind meist für speziellere Sachen zuständig“, erklärt er seine Gruppe innerhalb der SEG. Dazu gehörten eine Erstsichtung der Lage oder auch Erstversorgung, zuweilen die Rettung von Verletzten aus schwierigem Gelände. Der Student aus Göttingen weiß, wo sich Betrunkene auf dem Maschseefest in Hannover gern mal „erleichtern“ und wo sie dann möglicherweise gestürzt sind. Und auch die Rettung von Verletzten aus Fahrzeugen gehört für ihn zum „täglich Brot“ des Ehrenamtlichen, jeder Handgriff sitzt bei Adam Mekkaoui Alaoui.

Bei der Bombenräumung ist er mit seiner sechsköpfigen Gruppe für eine große Halle in der Werner-von-Siemens-Schule Am Welfenplatz zuständig. „Wir haben uns der Leute angenommen, die liegend ankamen oder nicht so fit auf den Beinen sind“, erzählt er. Innerhalb kürzester Zeit wird eine „Komfortzone“ für die Bürger geschaffen, die Halle leer geräumt, Tische, Bänke, Stühle, Feldbetten werden aufgebaut. Mekkaoui Alaoui und seine Leute sorgen für Essen und Getränke, „hatten natürlich auch unsere Ausrüstung, also den kompletten Notfallrucksack dabei und den Rettungswagen in der Nähe, falls etwas passiert wäre“. Also jemand einen Herzinfarkt oder einen Schwächeanfall bekommen hätte. Aber es läuft rund – auch dank der professionellen Hilfe der Ehrenamtlichen.

Im Einsatz, wo andere feiern

Bombenräumung ist das eine, Maschseefest das andere. Jedes Wochenende ist der junge Mann seit Jahren dort im Einsatz, wo andere in seinem Alter jedes Wochenende feiern. „Es ist aber beileibe nicht so, dass wir uns immer nur um Betrunkene kümmern müssen“, sagt er. „Tatsächlich kann alles passieren. In diesem Jahr hatte ich an einem Tag gleich zwei Patienten mit Herzinfarkt.“ Ja, und dann seien da noch die Schlägereien, „ich hatte einen Patienten mit dreifachem Kieferbruch“.

Dankbarkeit für die permanente Hilfe und Hilfsbereitschaft ist nicht jedermanns Sache. Im Gegenteil: Auch die Retter werden beschimpft, genötigt und sogar attackiert. „Dieses Jahr wurde ich auf dem Maschseefest angegriffen“, sagt der Jurastudent. „Ich bin in meiner Einsatzkleidung in Richtung Toilette gegangen und wurde von einem Passanten einfach geschlagen.“ Das Gute: Innerhalb von Sekunden, so Mekkaoui Alaoui, „saßen genug Polizisten auf dem Angreifer. Die standen nämlich genau daneben, das war wirklich cool“. Ohnehin sei die Zusammenarbeit und das Verhältnis mit und zur Polizei recht gut, „wenn wir sagen, wir brauchen Hilfe, dann sind die in kürzester Zeit da“. Das habe schon so manchem Kollegen die Haut gerettet.

Leuten helfen, die es benötigen

Diese Beziehung ist auch hilfreich mit Blick auf die Gaffer. „Da bleiben Leute im Weg stehen oder stellen sich einen Meter von einem Patienten, den wir zu versorgen haben. Da schafft die Polizei auch mal Platz.“ Manchmal müsse man den Leuten auch selbst ins Gewissen reden, wenn überhaupt Zeit dafür ist. „Ich frage schon manchmal, wie sich die Leute fühlen würden, würden sie dort liegen“, appelliert er an das Schamgefühl und die Empathie der Menschen. Oft ist die Liebesmüh umsonst. Die Bürger würden schon egoistischer werden, hätten oft kein Interesse daran, dass die Retter helfen, sondern nur an der Situation. „Es gibt durchaus eine Blaulicht-Geilheit, die Leute stellen sich dann einfach in den Weg, um gucken zu können.“ Was macht das mit ihm? „Man ist schon ein bisschen genervt“, sagt er und spricht von einem Armutszeugnis für die Gaffer und jenen Egoisten, die den Rettern keinen Platz machen. „Dass Leute es nicht für selbstverständlich halten, uns für einen Rettungseinsatz den Weg frei zu machen, finde ich traurig.“ Aber es gebe auch Positivbeispiele, „es sind ja zum Glück nicht alle so, manche bieten auch ihre Hilfe an“. Platz machen und Hilfe beim Einparken kann nämlich schon sehr hilfreich sein.

Warum aber macht er das alles? „Einmal bekommt man hier eine wirklich gute medizinische Ausbildung, im Gegenzug kann man Leuten helfen, die das benötigen. Man wächst auch an seinen Einsätzen, man bekommt viel Selbstvertrauen durch die Verantwortung, die ehrenamtliche Arbeit gibt einem viel zurück. Man trifft hier bei uns Menschen, die dann zu Freunden werden.“ Und auch Paare finden sich hier. „Wobei meine Freundin auch schon bei den Johannitern war, ich habe sie eigentlich außerhalb des Ehrenamts kennengelernt.“ Dass dann auch mal nachts der Pieper angeht, führt auf jeden Fall nicht zum Streit oder zur Verständnislosigkeit der Partnerin. „Dass wir bei der gleichen Truppe sind, macht es einfacher“.

Von Petra Rückerl