Hannover

Das Jahr 2020 beginnt in Hannover und der Region äußerst trüb. Dichter Nebel beherrschte in der Silvesternacht und auch am Neujahrsmorgen die Straßen der Stadt und der Region. Die Sichtweise liegt auch am frühen Morgen teilweise noch bei weniger als fünf Metern. Die Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen warnt vor der Situation und ruft zur Vorsicht auf.

Autofahrer waren durch den dichten Nebel vielerorts dazu gezwungen, besonders vorsichtig und langsam zu fahren. Auf vielen Straßen in Burgdorf, Garbsen und Isernhagen kamen die Fahrzeuge daher nur im Schneckentempo und mit Warnblinklicht voran. Der Deutsche Wetterdienst rechnet damit, dass der Nebel noch bis etwa 10 Uhr anhält.

Unfälle und Sperrungen

An einigen Stellen kam es durch den Nebel auch zu Auffahrunfällen. So musste ein Abschnitt des Messeschnellweges in Richtung Celle zwischen Weidetor und A37 nach einem Unfall gesperrt werden. Ein Stück weiter auf der A37 bei Beinhorn krachte es kurze Zeit später ebenfalls.

Ein Toter und Massenkarambolage

Auch in anderen Teilen Niedersachsens und Deutschlands wurde der Nebel den Autofahrern zum Verhängnis. Im Kreis Diepholz fuhr ein Autofahrer in der Nacht in eine Fußgängergruppe. Ein Mensch kam dabei ums Leben.

Auf der A3 bei Duisburg krachten in der Neujahrsnacht 18 Autos ineinander. Vier Menschen wurden verletzt, einer von ihnen schwer. Die Autobahn wurde voll gesperrt.

Von RND/jok